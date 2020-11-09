Право на жилье в Европе: досье «Каритас»

Итальянское отделение «Каритас» — пастырский орган поместной епископской конференции – обнародовал данные, касающиеся реализации права на жилье на Старом континенте. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Согласно документу, в Европе для многих жилье остается недоступным. Более 23 миллионов семей – 10,4 процента всего населения Евросоюза – тратят на жилье более 40 процентов своего дохода, а около 9 миллионов семей проживают в неприспособленных для этого помещениях. Немало европейцев вообще не имеют крыши над головой: 700 тысяч человек. Этот феномен за последние десять лет увеличился на 70 процентов.

«Каритас» обнародовала также данные о бедности и социальном неблагополучии в Италии. Более 1,8 миллиона итальянских семей живут в условиях абсолютной бедности, и особенно тяжела ситуация тех, кто снимает жилье: нехватку средств на основные нужды испытывают 850 тысяч семей, проживающих в арендованном жилье, в основном в южных регионах страны.

В Италии 51 тысяча человек не имеет крыши над головой. Положение бездомных усугубилось пандемией КОВИД-19; особенно тяжело этим людям в холодное время года. Среди тех, кто живет на улице, — не только бездомные, но и беспризорные дети, пожилые люди, разведенные и безработные отцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать себе жилье.

В настоящее время в Италии социальное жилье составляет лишь 4 процента всего жилищного фонда, и это один из самых низких показателей в Европе.

Если в начале 80-х годов судебные взыскания в случае неуплаты аренды были, скорее, исключением, то сегодня 90 процентов всех судебных решений о выселении принимаются именно из-за неуплаты. 650 тысяч заявок на социальное жилье ждут рассмотрения; 4 миллиона граждан в возрасте от 25 до 39 лет вынуждены проживать с родителями; 4 миллиона иностранных работников, снимающих жилье, делят квартиру с другими или живут в условиях перенаселенности, отмечается в документе «Каритас».

В правовом контексте Евросоюза право на жилье относится к исключительной компетенции отдельных государств, поэтому жилищная политика в Европе неоднородна.