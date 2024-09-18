Правительство РФ не поддержало законопроект о локальных запретах на хиджабы

Правительство РФ не поддержало нынешнюю редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Официальный отзыв кабмина есть в распоряжении ТАСС.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

Позиция кабмина

Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Инициатива предполагает, что образовательные организации смогут устанавливать локальный запрет на ношение религиозной одежды или символики. А муниципальные или региональные депутаты смогут вводить местный запрет на ношение в государственных организациях, общественных местах религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо.

В правительстве РФ отметили, что понятия «религиозная одежда», «одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой» не определены в законодательстве и это «может привести к неоднозначной правоприменительной практике».

Кроме того, в законе «Об образовании в Российской Федерации» уже зафиксировано, что государственные и муниципальные школы «устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями», утвержденными региональными властями.

На основании изложенного, считают в кабмине, законопроект нужно существенно дорабатывать.

Предлагаемые ограничения

Объясняя предложение о запрете хиджабов и никабов в общественных местах, Даванков ссылается на статью 14 Конституции, согласно которой Россия — светская страна, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

«Конституционный принцип светского государства означает, что никакая религия и религиозные представления о морали не могут быть основаниями для ограничений прав граждан или для создания потенциальных угроз для безопасности граждан в общественных местах, — указывает автор. — Учитывая текущий высокий уровень террористических угроз <…>, возникает необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человек с закрытым или частично закрытым лицом не может быть идентифицирован камерами видеонаблюдения».

Депутат отметил, что запрет на ношение никаба, хиджаба и иной религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, существует во многих странах мира и нужен для поддержания порядка. Даванков также пояснил, что его законопроект предлагает регулирование на уровне муниципалитетов и регионов, что позволит принимать решения оперативно и на основе мнения местных жителей.

Школы, вузы и другие образовательные учреждения также смогут определять свои нормативы — с опорой на голосование учеников или их родителей. По мнению автора инициативы, это в том числе позволит избежать «дискриминации или буллинга» из-за религиозной одежды.

Позиция экспертов

Некоторые эксперты при этом полагают, что действовать нужно не запретами, а просвещением. «Одними ограничениями с этим бороться невозможно. Если просто ввести запрет, мы получаем обратный эффект», — указал в беседе с ТАСС директор Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ Магомед Омаров.

По его оценке, стоит больше рассказывать людям о традициях и обычаях народов России, о национальных костюмах. Для этого, поясняет Омаров, нужно проводить выставки, лекции и другие мероприятия, в том числе в школах и вузах.



(Фото — Елена Афонина/ ТАСС)