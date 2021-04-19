Правительство Пакистана наградило посмертно католическую монахиню орденом за служение обществу

Правительство Пакистана наградило монахиню-благотворительницу, умершую в 2020 году, одной из высших наград страны за служение обществу – она 52 года заботилась о малолетних беспризорных, сиротах и инвалидах.

«Мы рады и горды тем, что правительство Пакистана наградило сестру Рут Льюис (Ruth Lewis) посмертно орденом «Ситара-э-Имтиаз» («Звезда Совершенства») за ее заслуги перед обществом этой страны, – сказал кардинал Джозеф Куттс, почетный архиепископ Карачский в интервью Agenzia Fides. – Этот орден считается одной из высших гражданских наград Пакистана, и присуждается за особые заслуги перед нацией в области культуры и общественной жизни».

Архиепископ выразил признательность правительству Пакистана за признание заслуг католической монахини, самоотверженно служившей малолетним сиротам, беспризорным и инвалидам. «Мы благодарим сестру Рут Льюис и всех францисканских сестер-миссионерок ордена Христа Царя (FMCK) за их великую службу обездоленным детям, – указал кардинал. – В 1959 году сестры FMCK откликнулись на растущую нужду в помощи детям в портовом городе Карачи, взяв на себя трудную заботу о детях с психическими и физическими нарушениями. После ухода из жизни основательницы приюта сестры Гертруды Лемменс, сестра Рут Льюис взяла на себя ответственность за содержание приюта, полностью зависимого от доброхотных даяний. Благодаря ее великому терпению, любви и постоянному труду, Дар-уль-Сукун, или «Дом мира и любви», стал крупнейшим учреждением такого рода в городе, разросшимся на сегодня до 21 миллиона человек».

«Сестра Рут Льюис была очень добрым, деятельным и скромным человеком, и при этом обладала огромными знаниями, опытом и любовью для служения умственно и физически неполноценным детям, – подчеркивает кардинал. – Она пользовалась великим уважением и известностью среди благотворительных, неправительственных и государственных организаций в Карачи. Власти провинции Синд (столицей которой является Карачи) высоко ценили ее за скромный и добрый труд, которым она занималась 52 года. В городе она заслужила известность как «мать покинутых», и она и правда была матерью каждому ребенку до последнего вздоха».

Сестра Рут Льюис попала в больницу 8 июля 2020 года с тяжелой формой коронавирусной инфекции и умерла 20 июля. Она заразилась во время самоотверженной службы в приюте, где в июне у 21 ребенка был диагностирован вирус COVID-19. Правительство Пакистана наградило ее посмертной наградой 23 марта 2021 года по случаю «Дня Пакистана». Награду получила сестра Куки (Cookie), воспитанница приюта Дар-уль-Сукун, со слезами назвавшая покойную католическую монахиню «своей мамой. «Сестра Рут была мамой всех детей Дар-уль-Сукуна, – сказала сестра Куки на вручении награды. – Она заботилась обо всех нас, как мать заботится о своих детях».

При своей жизни, 18 января 2014 года, Рут Льюис была удостоена награды «Гордость Карачи» за самоотверженное и преданное служение «особенным детям». А в 2018 году губернатор Синда наградил ее орденом «Хаким Мохаммад Саид» за «службу человечеству». В знак благодарности за великий труд миссии и лично сестры Льюис, правительство Синда профинансировало строительство нового трехэтажного здания на территории приюта по случаю 50-летия основания Дар-уль-Сукун и для удовлетворения растущего спроса на заботу о нуждающихся детях.



Источник: Седмица