Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

Поздравляем Владыку Иосифа с днем рождения!

Октябрь 04, 2019

4 октября 2019 года – очередной ординария Преображенской епархии епископа Иосифа Верта.

Редакция «Сибирской католической газеты» присоединяется к тем поздравлениям, которые прозвучат в адрес Владыки в этот день, и со своей стороны желает ему обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА! 

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Фото — о. Янез Север, SJ

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