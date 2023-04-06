Поздравления с праздником Святой Пасхи приходят в эти дни на адрес Курии Преображенской епархии в Новосибирске

По доброй традиции на великие христианские праздники Католическая Церковь в России получает многочисленные поздравления от федеральных, региональных, городских властей: это признание и уважение совместного сотрудничества, особенно в делах благотворительности.

Вот и накануне нынешнего праздника Светлого Христова Воскресения Епископ Иосиф Верт также получает многочисленные поздравления как от российских государственных деятелей, так и от различных представителей общественных и религиозных организаций.

В лице Его Преосвященства эти послания адресованы также и всем верующим необъятной Преображенской епархии — от Уральского хребта на Западе до угольно-металлургического Кузбасса и суровой Томской тайги на Востоке, от тундры нефтегазоносного Тюменского севера до благодатного Алтайского края на юге.

Свои поздравления с праздником на имя Владыки уже прислали в том числе: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Поздравительные адреса приходят не только от собратьев католических епископов, но и от епископов Русской Православной Церкви, а также генеральных настоятелей и настоятельниц разных монашеских конгрегаций.

И во всех поздравлениях звучат сердечные пожелания духовной радости, здоровья, благополучия, счастья, любви, мира и согласия.