Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии со светлым праздником Воскресения Христова

Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии со светлым праздником Воскресения Христова

Апрель 06, 2023

Ординарию Преображенской епархии
Римско-Католической Церкви
Епископу Иосифу Верту

 

Ваше Преосвященство, уважаемый Владыка!

Примите самые теплые и сердечные Вас, Ваших сотрудников и всех верующих Католической Церкви со светлым праздником Воскресения Христова!

Великий праздник Святой Пасхи является символом возрождения, торжества человеколюбия, милосердия и заботы о ближнем. Более тысячи лет этот день объединяет и примиряет людей, утверждает гуманистические идеалы, укрепляет веру и традиционные духовные ценности.

От всей души желаю Вам Пасхальной радости, мира, добра, счастья и благополучия!

 

С уважением,

Губернатор Новосибирской области

А. А. Травников

Апрель 2023

(фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм)

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