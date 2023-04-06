Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии со светлым праздником Воскресения Христова
Ординарию Преображенской епархии
Римско-Католической Церкви
Епископу Иосифу Верту
Ваше Преосвященство, уважаемый Владыка!
Примите самые теплые и сердечные поздравления Вас, Ваших сотрудников и всех верующих Католической Церкви со светлым праздником Воскресения Христова!
Великий праздник Святой Пасхи является символом возрождения, торжества человеколюбия, милосердия и заботы о ближнем. Более тысячи лет этот день объединяет и примиряет людей, утверждает гуманистические идеалы, укрепляет веру и традиционные духовные ценности.
От всей души желаю Вам Пасхальной радости, мира, добра, счастья и благополучия!
С уважением,
Губернатор Новосибирской области
А. А. Травников
Апрель 2023
(фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм)
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