Губернатор Новосибирской области поздравил Владыку Иосифа Верта и верных Преображенской епархии со светлым праздником Воскресения Христова

Ординарию Преображенской епархии

Римско-Католической Церкви

Епископу Иосифу Верту

Ваше Преосвященство, уважаемый Владыка!

Примите самые теплые и сердечные поздравления Вас, Ваших сотрудников и всех верующих Католической Церкви со светлым праздником Воскресения Христова!

Великий праздник Святой Пасхи является символом возрождения, торжества человеколюбия, милосердия и заботы о ближнем. Более тысячи лет этот день объединяет и примиряет людей, утверждает гуманистические идеалы, укрепляет веру и традиционные духовные ценности.

От всей души желаю Вам Пасхальной радости, мира, добра, счастья и благополучия!

С уважением,

Губернатор Новосибирской области

А. А. Травников

Апрель 2023

(фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм)