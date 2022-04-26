Поздравление Папы Франциска Патриарху Кириллу с праздником Светлого Христова Воскресения

В день празднования Светлого Христова Воскресения по юлианскому календарю Папа Франциск направил поздравительное послание Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Его Святейшеству Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси



«Был мучим и изъязвлен, но исцеляет всякую болезнь и всякую немощь.

Возносится на древо и пригвождается; но восстанавливает нас древом жизни…

Умирает, но животворит и разрушает смертью смерть.

Погребается, но восстает. Нисходит в ад, но возводит из него души»

(свт. Григорий Богослов. Слово 29. О Боге Сыне)

Ваше Святейшество!

По Своей благости Господь вновь сподобил нас праздновать Пасху. В эти дни, когда мы ощущаем всю тяжесть страданий членов нашей человеческой семьи, сокрушенных насилием, войной и многочисленными проявлениями несправедливости, будем вновь с благодарным сердцем дивиться тому, что Господь принял на Себя все зло и всю боль нашего мира. Он сделал это на все времена и повсюду во вселенной силой Своего Креста, сыновне предав Себя в руки Отца (см. Лк. 23:46).

Послушный воле Отца, в единстве Духа Иисус положил Свою жизнь, дабы разрушить смерть. Воистину, смерть Христова стала началом новой жизни и освобождения от уз греха и поводом для нашей Пасхальной радости, открыв перед всеми людьми путь из тени мрака к свету царства Божия.

Дорогой брат! Будем же молиться друг за друга, дабы мы могли нести заслуживающее доверия свидетельство о евангельской вести о Воскресшем Христе и о Церкви как всеобщем таинстве спасения, чтобы все могли войти в царство «праведности и мира и радости во Святом Духе» (Рим. 14:17).

Да преобразит наши сердца Дух Святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий Пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа, жаждущего новой зари, которая положит конец тьме войны.

Объединенные взаимной молитвой, мы предаем наши Церкви и всех наших братьев и сестер заступничеству Марии, Матери Божией, которая была со своим Сыном в Его страдании и смерти и разделила радость Его воскресения. Сердечно желаю Вашему Святейшеству радостной и благословенной Пасхи!

Христос Воскресе!

Источник: Patriarchia.ru