Поздравление Папы Франциска Патриарху Кириллу с праздником Светлого Христова Воскресения
В день празднования Светлого Христова Воскресения по юлианскому календарю Папа Франциск направил поздравительное послание Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Его Святейшеству Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси
«Был мучим и изъязвлен, но исцеляет всякую болезнь и всякую немощь.
Возносится на древо и пригвождается; но восстанавливает нас древом жизни…
Умирает, но животворит и разрушает смертью смерть.
Погребается, но восстает. Нисходит в ад, но возводит из него души»
(свт. Григорий Богослов. Слово 29. О Боге Сыне)
Ваше Святейшество!
По Своей благости Господь вновь сподобил нас праздновать Пасху. В эти дни, когда мы ощущаем всю тяжесть страданий членов нашей человеческой семьи, сокрушенных насилием, войной и многочисленными проявлениями несправедливости, будем вновь с благодарным сердцем дивиться тому, что Господь принял на Себя все зло и всю боль нашего мира. Он сделал это на все времена и повсюду во вселенной силой Своего Креста, сыновне предав Себя в руки Отца (см. Лк. 23:46).
Послушный воле Отца, в единстве Духа Иисус положил Свою жизнь, дабы разрушить смерть. Воистину, смерть Христова стала началом новой жизни и освобождения от уз греха и поводом для нашей Пасхальной радости, открыв перед всеми людьми путь из тени мрака к свету царства Божия.
Дорогой брат! Будем же молиться друг за друга, дабы мы могли нести заслуживающее доверия свидетельство о евангельской вести о Воскресшем Христе и о Церкви как всеобщем таинстве спасения, чтобы все могли войти в царство «праведности и мира и радости во Святом Духе» (Рим. 14:17).
Да преобразит наши сердца Дух Святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий Пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа, жаждущего новой зари, которая положит конец тьме войны.
Объединенные взаимной молитвой, мы предаем наши Церкви и всех наших братьев и сестер заступничеству Марии, Матери Божией, которая была со своим Сыном в Его страдании и смерти и разделила радость Его воскресения. Сердечно желаю Вашему Святейшеству радостной и благословенной Пасхи!
Христос Воскресе!
Источник: Patriarchia.ru
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