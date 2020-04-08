Повторный анализ не подтвердил коронавирус у епископа Клеменса Пиккеля

Факт заболевания коронавирусом ординария Римско-Католической Епархии Святого Климента в Саратове епископа Клеменса Пиккеля, к счастью, не подтвердился. Об этом духовный лидер католиков юга России сообщил в телефонной беседе корреспонденту ИА «Взгляд-инфо».

По словам епископа, ему сообщили окончательные результаты повторного анализа, которые показали отрицательный результат и отсутствие у него заболевания.

Напомним, Преосвященный Клеменс Пиккель недавно вернулся из поездки на родину, в Германию, и, как и положено в таких случаях, в добровольном порядке («как сознательный гражданин») сел на карантин и ни с кем не контактировал. Взятые анализы при первом тестировании показали наличие у него коронавируса.