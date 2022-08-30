«Повелитель нот»: уникальная запись из Сикстинской капеллы

27 августа 1521 года в Конде-сюр-л’Эско (Франция) скончался один из самых выдающихся композиторов эпохи Возрождения Жоскен Депре. В минувшую субботу к очередной годовщине памяти композитора в эфире Радио Ватикана в рубрике музыкальной редакции «Духовный концерт» прозвучала уникальная запись концерта в Сикстинской капелле, где было исполнено его несколько вокальных произведений Депре, информирует Vatican News.

Своей фамилией Депре — родившийся между 1450 и 1455 годами, — обязан родственникам, усыновившим его в младенчестве.

Талант композитора вызывал восхищение у Мартина Лютера, называвшего его «повелителем нот». Именно так назван совместный проект Департамента коммуникации Св. Престола, Ватиканских музеев и Папской Сикстинской капеллы, реализованный внутри Сикстинской капеллы в Ватикане, где ансамбль De Labyrintho под управлением маэстро Вальтера Тестолина записал вместе с Папской музыкальной капеллой и маэстро Маркосом Паваном несколько вокальных произведений Жоскена Депре.

Этот музыкальный проект воздает честь Депре не только как композитору, но и как церковному служителю: в 1489-95 гг. он был певчим в Папской Сикстинской музыкальной капелле, в то время как находился в Риме, сопровождая своего мецената кардинала Асканио Сфорцу.