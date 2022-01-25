Посол Ватикана: Папа Франциск и Патриарх Кирилл надеются на скорую встречу

Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл глубоко уважают друг друга и надеются на скорую встречу, и их желание вновь провести переговоры можно только приветствовать. Об этом заявил ТАСС апостольский нунций в России архиепископ Джованни Д’Аниелло.

«На мой взгляд, очень важно, что они проявили желание увидеть друг друга. Обе стороны глубоко уважают друг друга и надеются на скорую встречу. И это самое важное», — сказал архиепископ Джованни Д’Аниелло.

Он добавил, что точной информации о сроках и месте новой встречи пока нет. «Как только появится какая-то информация, мы сразу ее огласим», — заверил он.

Апостольский нунций в минувшую пятницу 21 января принял участие в творческом вечере в Москве «Сквозь линзу времени: понтифик — апостол мира», посвященном 100-летию кончины Папы Римского Бенедикта XV, чей понтификат пришелся на годы Первой мировой войны.

В феврале 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась первая в истории встреча предстоятелей Римско-Католической и Русской Православной Церквей. По ее итогам была подписана совместная декларация из 30 пунктов, одной из главных тем которой стала совместная помощь православных и католиков гонимым христианам Ближнего Востока и Северной Африки. Ранее также стало известно о возможности в обозримом будущем новой встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска.



Фото — mospat.ru