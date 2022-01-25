В Москве прошел вечер памяти Папы Римского Бенедикта XV

Вечер памяти Папы Римского Бенедикта XV – понтифика Первой мировой войны – приуроченный к 100-летию его кончины, прошел 21 января в Культурном центре «Покровские ворота», сообщает «Благовест-инфо».

На встрече были использованы материалы книги историка Наталии Зазулиной «Сквозь линзу времени: Понтифик – апостол мира», изданной в 2017 году, и новые исторические данные. Вечер был организован совместно с Представительством Мальтийского ордена в России, в нем приняли участие дипломатические представители Ватикана и России.

Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло поблагодарил автора книги, в которой, по его мнению, «превосходно описана великая личность Бенедикта XV». «Воспоминание об этом великом лидере мировой истории напоминает о том, что у каждого из нас есть долг и миссия, от которых мы не можем отказаться, – быть создателями мира, инженерами мостов примирения и единства для взаимного уважения и принятия», – сказал дипломат. По его словам, Бенедикт XV и его преемники на папском престоле показали, что борьба за мир должна проявляться «в конкретных делах ради тех, кто страдает от разных причин». В наше время, «когда в мире так много конфликтов, страхов, нестабильности и неуверенности», это особенно важно. «Мы не можем остаться равнодушными и ничего не делать: каждый по мере своих маленьких возможностей призван внести свой вклад в то, чтобы распространять везде любовь, развивать культуру встречи и уважения…, чтобы каждый мог стать камушком в мозаике, которая в разнообразии цветов представляет единый мир братства», – заключил нунций.

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев в своем видеообращении к участникам презентации указал на те стороны деятельности Бенедикта XV во время I Мировой войны, которые наименее известны в России и которые подробно описаны в книге Н. Зазулиной. Речь идет о попытках понтифика (увы, безуспешных) в 1918 г. договориться с большевиками об освобождении императорской семьи; о его выступлениях против гонений, которым подвергалась Русская Церковь при новой власти; о его призывах ко всем странам помочь голодающим в России в 1920-1921 гг. и личном значительном вкладе в закупку продовольствия. Неоценима роль Бенедикта XV как международного миротворца, продолжил дипломат, упомянув обращение понтифика к народам Европы с призывом остановить войну, его посреднические усилия, сотрудничество с Красным крестом, всемерную заботу о военнопленных, учреждение информационного бюро по розыску без вести пропавших, интернированных и заключенных, защиту культурных ценностей и святынь и заботу об их восстановлении . «Сегодня, когда отношения между РПЦ и Ватиканом развиваются по восходящей и готовится новая встреча предстоятелей, важно помнить нашу общую историю и усилия всех, кто спасал РПЦ от разгрома и уничтожения. В этом смысле наше чувство благодарности адресуется Бенедикту XV и его выдающейся деятельности», – отметил А. Авдеев.

Посол Мальтийского ордена в России Аймоне ди Савойа-Аоста зачитал письмо Алексея Парамонова, директора Первого Европейского департамента МИД РФ, экс-консула РФ в Милане. «Сегодня личность Бенедикта XV, его постоянные усилия, направленные на прекращение военных действия, его дипломатические умения приобретают особое значение на фоне растущих угроз и вызовов международной безопасности», – отмечается в тексте. А от себя представитель Мальтийского ордена добавил: «Нам всем сегодня надо брать пример с этого великого человека – Папы Римского, который так боролся за мир, и молиться о мире в наше страшное время».

Наталия Зазулина – специалист по истории России второй половины XVIII – первой половины XIX вв., время понтификата Бенедикта XV не входило прежде в сферу ее научных интересов. Импульсом для архивных изысканий, которые легли в основу новой книги, стала взволновавшая ее еще в детстве история давнего знакомого ее бабушки, русского офицера, который пропал на фронтах Мировой войны и был в числе еще 130 тыс. русских пленных найден благодаря тому самому бюро по розыску, которое основал папа Бенедикт XV. Она пояснила, что в годы этой войны насчитывалось 3 млн. пленных, из них половина – подданные Российской империи, и в лагерях они умирали от голода. По словам историка, Николай II «отказался их кормить», и тогда Папа Бенедикт XV вместе с Красным крестом стали по всему миру собирать средства для спасения русских пленных. Не меньшие усилия приложил понтифик позже, когда в Советской России в 1920 и 1921 гг. разразился небывалый голод: по его призыву представители многих европейских стран присылали в Россию суда, груженые зерном. «Многие даже не знают, что живут сейчас на свете благодаря куску хлеба от Папы Римского, спасшего когда-то их бабушек и дедушек», – сказала историк и добавила, что тогда Бенедикт XV отдал почти все свои сбережения для борьбы с голодом, а когда он вскоре умер (в январе 1922 г.), оказалось, что его не на что хоронить (похороны оплатил будущий Великий магистр Мальтийского ордена). «Я за то, чтобы мы знали и помнили то добро, которое нам сделали», – сказала Зазулина.

За короткое время автору хотелось рассказать многое о своем герое: и о его миротворческой деятельности, об участии в сложных переговорах с монархами воюющих стран, о заботе о военнопленных, о реакции на революции в России и на события в Польше, об усилиях по сохранению культурных ценностей, об энцикликах, посвященных Данте и св. Ефрему Сирину, и т.д. Обо всем этом можно прочесть в монографии, которая вводит в научный оборот новые архивные материалы, в том числе – из архивов апостольских нунциев в европейских странах, которые частично были вывезены в СССР в 1945 г. при наступлении советских войск.

Адриано Делл’Аста, славист, профессор Миланского католического университета, прислал свой видеоотзыв на книгу российского историка. Говоря о большой помощи, которую оказывал Ватикан страдающим людям в Советской России, он подчеркнул, что эти усилия были продиктованы не «миссионерским планом, а христианской потребностью вмешаться в жизнь нуждающихся людей». Об этом же – «о ярком примере христианского действа, продиктованном состраданием», – писал Патриарх Тихон, направляя Бенедикту XV благодарственное письмо за его поддержку Русской Церкви, которая уже подвергалась гонениям большевистской власти.

Профессор подчеркнул и многогранное значение личности Бенедикта XV для европейцев: «И мы, не евшие хлеба Бенедикта XV, обязаны ему. Мир выходил из безумной войны, где были потеряны все традиционные ориентиры. Бенедикт XV показал путь не только к миру, но к жизни в полном смысле. Для этого ему пришлось глубоко обновить образ действий Ватикана в этом мире». Делл’Аста считает, что Бенедикт XV задал новое направление взаимодействия Европы с Советской Россией, которая тогда рассматривалась как враг, но понтифик всегда подчеркивал не идеологические, а гуманитарные соображения и выступал за диалог с православной традицией. «Он указал нам путь немолчания», – сказал выступавший о Папе Бенедикте XV.

Автор книги упомянула о том, что в Москве есть скульптура Папы Бенедикта XV. В год столетия начала I Мировой войны его скульптурный портрет создал известный художник Александр Бурганов, он установлен во внутреннем дворике Библиотеки иностранной литературы. Копия этого отнюдь не парадного портрета – Бенедикт сжимает тонкими руками виски головы, увенчанной тиарой, склонившись над разорванной картой воюющей Европы, – была принесена в «Покровские ворота» на время презентации. А скульптор Мария Бурганова, дочь Александра Бурганова, рассказала о работе над этим произведением, подчеркнув, что «миротворчество Бенедикта XV достойно поклонения».

Помимо присутствия скульптурного портрета, презентация удивила присутствующих еще и тем, что она началась и завершилась исполнением произведений Дебюсси – любимого композитора Папы Бенедикта XV.

Завершая вечер, его ведущий директор КЦ «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири отметил, что эта встреча по духу соответствует Неделе молитв за единство христиан, которая в этом году началась 18 января.

Юлия Зайцева