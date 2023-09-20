Посол РФ: Россия и Ватикан продолжат «открытый диалог», поддерживая усилия по Украине

Посол России при Св. Престоле Иван Солтановский обсудил с Папой Франциском миссию его посланника по украинскому урегулированию главы Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи. Первая личная встреча дипломата с понтификом состоялась 18 сентября после передачи верительных грамот.

По словам посла, его первая встреча с Папой Франциском прошла в очень доброжелательной атмосфере. «Понтифик подтвердил свое уважительное отношение к России, российскому народу, ее культуре и истории. Он, в частности, вспомнил богатое наследие Федора Достоевского.

Обсудили миссию папского спецпосланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи, направленную на решение некоторых гуманитарных вопросов. Высказались в ее поддержку. «Условились продолжать честный и открытый диалог со Святейшим Престолом, традиционно строящийся на основе взаимного уважения», — сообщил Солтановский ТАСС.

А в интервью РИА Новости он добавил, что также обсудил актуальные проблемы международной повестки дня, включая ситуацию на Украине, с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Иван Солтановский был назначен послом 16 мая указом президента России Владимира Путина. По совместительству он является представителем Российской Федерации при Суверенном Мальтийском ордене.

До этого назначения — с 2015 года и до 22 ноября 2022 года — Солтановский занимал пост постоянного представителя РФ при Совете Европы (СЕ) в Страсбурге.