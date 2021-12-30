Последняя общая аудиенция Папы в уходящем году (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду 29 декабря Папа Франциск размышлял о святом Иосифе как о «смелом мигранте, которого преследовали». Именно так его описывает евангелист Матфей: это событие в жизни Иисуса, героями которого стали также Иосиф и Мария, традиционно известно как «бегство в Египет». Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Семья из Назарета пережила это унижение и на себе испытала нестабильность, страх, боль оттого, что нужно было оставить свою землю. По сей день многие наши братья и многие наши сестры вынуждены переживать такую же несправедливость и страдание. Почти всегда причина этого заключается в насилии власть имущих. Точно так же это было и для Иисуса».

Царь Ирод узнаёт от волхвов о рождении «царя Иудейского», и эта новость лишает его уверенности в себе, он чувствует угрозу для своей власти. Поэтому Ирод велит истребить всех младенцев Вифлеема младше двух лет: именно таков, по подсчетам волхвов, был период, в который родился Иисус.

Тем временем ангел говорит Иосифу встать и бежать в Египет.

«Подумаем сегодня о том, как много людей чувствуют внутренний голос: ʺнадо бежать, потому что здесь опасноʺ».

Бегство Святого Семейства в Египет спасает жизнь Иисусу, но, к сожалению, не мешает Ироду осуществить свой убийственный замысел. Папа отметил, что здесь мы сталкиваемся с противоположными персонажами: с одной стороны – Ирод и его жестокость, с другой – Иосиф с его заботой и мужеством. Ирод хочет защитить лишь собственную власть, лишь «свою шкуру», тем самым символизируя многочисленных тиранов современности.

«История полна личностей, которые, живя во власти своих страхов, пытаются преодолеть их деспотизмом, реализуя бесчеловечные насильственные планы. Но не надо думать, будто только тираны живут подобно Ироду, — нет! На самом деле это то, до чего может дойти каждый из нас, когда хочет прогнать свои страхи деспотизмом, пусть даже только вербальным или состоящим из мелкого произвола ради унижения тех, кто рядом».

Иосиф и Ирод – противоположные персонажи, олицетворяющие две стороны человечества, подчеркнул Святейший Отец и пригласил молиться обо всех преследуемых, о мигрантах и о тех, кто попал в трудные обстоятельства, — политические, исторические или личные.

«Подумаем о многочисленных жертвах войны, которые хотели бы бежать из отечества, но не могут; подумаем о мигрантах, которые отправляются в путь к свободе и нередко заканчивают его на улице или в море; подумаем об Иисусе на руках у Иосифа и Марии, о том, как они бегут, — давайте увидим в них каждого из сегодняшних мигрантов».

Папа предложил вознести о них следующую молитву святому Иосифу:

«Святой Иосиф, ты, который испытал страдания вынужденных бежать, который бежал, чтобы спасти жизнь самых дорогих людей, защити всех, кто убегает от войны, от ненависти и голода. Укрепи их в трудностях, утверди в надежде, да обретут они гостеприимство и солидарность. Направляй их стопы и открой сердце тех, кто может им помочь. Аминь».