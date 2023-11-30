Последний зубр: скончался Генри Киссинджер. Как бывший беженец стал одной из влиятельнейших фигур в мировой политике

Бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира, многолетний теневой кардинал американской политики скончался, успев отметить свой столетний юбилей и лишь немного не дотянув до 75-летия собственной политической деятельности. Пожалуй, это единственный политик в мире, сохранивший свое влияние в международном масштабе в столь впечатляющем возрасте. О жизненном пути старейшины политической сцены вспоминают «Известия».

Беженец

Хайнц Альфред Киссингер родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт в регилиозной еврейской семье. Долголетие ему досталось от родителей: его отец, школьный учитель Луис Киссингер, прожил 95 лет, мать, домохозяйка Паула Штерн Киссингер, — 97. Именно Паула в 1937 году убедила мужа бежать от нацистов за океан. Многочисленные родственники Киссингеров остались в Германии — и все до одного сгинули в Холокосте. Позднее Генри Киссинджер признавался, что при формировании своих политических взглядов ему пришлось преодолевать негативный опыт юности, настроивший его во многом против сильного государства. «Германия моей юности была местом, где было очень много порядка и очень мало справедливости, — писал он. — Это было не то место, где можно было научиться приверженности к порядку как таковому».

В Штатах семья поселилась в Нью-Йорке, в районе Вашингтон-Хайтс, где обосновалась обширная диаспора немецких евреев. Жила семья бедно: обучаясь в старшей школе, а затем в городском колледже Нью-Йорка, где он осваивал скромную профессию бухгалтера, будущий госсекретарь вынужден был подрабатывать на фабрике по производству бритвенных помазков. Учебу прервала война. В 1943-м Киссинджера призвали в армию, где он тогда же получил американское гражданство. На способного юношу с идеальным знанием немецкого обратили внимание: уже через несколько месяцев его перевели из пехоты в военную разведку. Войну он завершил контрразведчиком, а в 1946-м был отправлен преподавать в Школу разведки командования США в Европе. Но ему хотелось, прежде всего, учиться самому. Блестящая армейская характеристика помогла ему поступить в Гарвард.

Таланты Киссинджера вовсю развернулись во время студенчества. Диплом бакалавра он защитил с высшим уровнем отличия; почти 400-страничное исследование «Значение истории» до сих пор носит титул самой длинной дипломной работы в истории Гарварда. Продолжив обучение на степень магистра, он одновременно в 1950 году основал в университете Гарвардский международный семинар, целью которого было обучение молодых политических лидеров западного мира, стоявших на позициях антикоммунизма. Через пару лет семинар получил всемирную известность и попал под патронаж ЦРУ, а сам Киссинджер подряд защитил магистерскую работу и диссертацию на степень доктора философии.



Советник

После получения степени Киссинджер продолжил работать в Гарварде, все больше углубляясь в большую политику. Руководитель «Программы по оборонным исследованиям», консультировавшей высших лиц государства, советник Операционного координационного комитета при президенте Эйзенхауэре, директор по исследованиям в сфере ядерного оружия и внешней политике Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, — лишь небольшой список должностей молодого политолога, в 1958 году он становится помощником директора Центра международных отношений Гарвардского университета, ставшего прямым каналом взаимодействия между Гарвардом и Вашингтоном. Вхождение в большую политику состоялось.

Последовательный консерватор и антикоммунист, Киссинджер быстро завоевал влияние в кругах республиканцев. С 1960 года он — личный советник губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, его главный консультант в течение трех выборных компаний, на которых Рокфеллер выдвигался кандидатом в президенты США от Республиканской партии. И хотя ему так и не удалось провести своего патрона в Белый дом, себе он проложил туда дорогу. В 1968 году президент Ричард Никсон предложил Киссинджеру должность своего советника по национальной безопасности — и тот без колебаний согласился, тут же распрощавшись с Рокфеллером. Впрочем, с кланом Рокфеллеров он сохранил самые близкие отношения. До конца жизни он оставался членом правления Фонда Рокфеллеров, советником принадлежавшего семье Рокфеллеров банка Chase Manhattan и членом Международного консультативного комитета Chase.

На посту советника по национальной безопасности США Киссинджер провел шесть лет. Основным вектором его работы было ослабление напряженности противостояния со странами социалистического лагеря во главе с СССР при одновременном сохранении и расширении политического влияния США. Он был одним из главных посредников в переговорах между Вашингтоном и Ханоем о прекращении вьетнамской войны и восстановлении мира в Юго-Восточной Азии, содействовал сближению США с Китаем. Именно он в начале 1970-х стал инициатором и ведущим участником переговоров с Леонидом Брежневым об ограничении стратегических вооружений, результатом которых стал Договор об ограничении стратегических вооружений 1972 года и Предварительный договор о запрещении ядерного оружия 1974 года. К тому времени Киссинджер уже занимал пост государственного секретаря США и сосредоточил в своих руках всю внешнюю политику страны.



Серый кардинал

Одной из первых и наиболее сложных задач Киссинджера на посту госсекретаря стало восстановление мира на Ближнем Востоке после войны Судного дня. По его собственному признанию, после переговоров с Ханоем у него не оказалось достаточно времени, чтобы заблаговременно вникнуть в тонкости ближневосточной политики, поэтому осваиваться пришлось на ходу. Но Киссинджеру это удалось. В 1973-74 годах он постоянно курсировал между Тель-Авивом, Каиром и Дамаском, поочередно уговаривая Египет, Сирию и Израиль на уступки, стремясь не только достигнуть мира, но и упрочить американское влияние в регионе. И ему это удалось: так, в частности, после 1974 года началось постепенное сближение Египта и США.

За время пребывания на посту госсекретаря Киссинджеру довелось вести переговоры по прекращению огня на захваченном турками Кипре и устанавливать дружеские отношения с правыми латиноамериканскими режимами. Именно деятельность Киссинджера в Южной Америке вызвала впоследствии немало неприятных вопросов к политику. Так, в частности, его обвиняли в содействии военному перевороту в Чили, свергнувшему левого президента Сальвадора Альенде, и военной хунте в Аргентине, сместившей в 1976 году законно избранное правительство Исабель Перон (кстати, первой в мире женщины-президента). Однако поворотным пунктом его карьеры стали не игры с военными заговорщиками, а падение Никсона в результате Уотергейтского скандала. После прихода к власти Джеральда Форда в 1975 году он лишился поста советника, а когда республиканца Форда победил на выборах демократ Джимми Картер, Киссинджер получил отставку и с поста государственного секретаря.

Это, однако, не помешало зубру американской внешней политики сохранить свое политическое влияние на десятилетия. С конца 1970-х он занимал официальный пост в Центре стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета, а в 1982 году основал консалтинговую фирму Kissinger Associates, вновь став ведущим консультантом для первых лиц американской политики — по сути, ее серым кардиналом. Репутации великого старца не помешал даже скандал, связанный с медиа-разоблачениями его тайного экономического интереса к Китаю, где он создал совместное предприятие, заметно умножившее его доходы консультанта. Его советы по-прежнему ценили в администрации: так, в 2006-м сообщалось, что президент Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни регулярно проводят приватные консультации с Киссинджером по вопросам, связанным с войной в Ираке. А в 2016-м, в ходе президентских выборов, Хиллари Клинтон не скрывала близких дружеских и деловых отношений с Киссинджером, называя его «другом» и «советчиком». Ее конкурент Берни Сандерс высокомерно ответил: «Я горд сообщить, что Генри Киссинджер не является моим другом. Я не стал бы принимать от него советы». В итоге Сандерс был вынужден сняться с выборов после серии поражений в праймериз, — в отличие от Клинтон, которая, хоть и не добралась до президентского кресла, но своими политическими успехами подтвердила, что слово Киссинджера кое-чего стоит в США.

Генри Киссинджер скончался на 101-м году жизни у себя дома.



Екатерина Милицкая

Источник: «Известия»

Фото: REUTERS/Joshua Roberts