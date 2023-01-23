После 250 лет в Ватикане вновь открылась школа ремёсел

Первыми студентами после 250-летнего перерыва стали молодые мастера из Италии, Германии, Перу и Беларуси, сообщает русская служба Vatican News.

16 января 2023 года в Зале капитула Ватиканской базилики состоялось торжественное открытие Школы искусств и ремесел Фабрики Святого Петра при поддержке фонда Fratelli tutti. Школу инаугурировал президент этих двух ватиканских учреждений кардинал Мауро Гамбетти.

В школе будут обучаться специально отобранные каменотесы, мраморщики, мастера лепных работ и деревообработчики. Преподаватели — сотрудники Технического отдела Фабрики Св. Петра, доценты итальянских и зарубежных вузов и опытные мастера.

Цель создания Школы искусств и ремесел – не только профессиональный, но и общечеловеческий рост молодых мастеров. Обучение включает историко-художественные аспекты, изучение материалов и технических навыков. Программа предусматривает не только лекции и семинары, но и экскурсии и учебные выезды по Италии. Лекции проходят во Дворце каноники, а практические занятия – в мастерских Фабрики Св. Петра. Таким образом, учащиеся смогут не только перенять опыт у старших поколений мастеров, но и приобщиться к духовности и к организации Ватиканской базилики.

Учебные курсы с обязательным посещением продлятся полгода; ученикам предоставляется общежитие при конгрегации священников Святейшего Сердца Иисуса. За динамику группы студентов отвечает куратор: особое внимание уделяется созданию братских отношений и атмосферы взаимного принятия.

Школа искусств и ремесел в Ватикане стала продолжением традиции, восходящей к концу XVIII столетия, когда Фабрика Св. Петра организовала Папскую мастерскую искусств для молодых умельцев. Как свидетельствуют архивные документы, школа была бесплатной, она была открыта по вечерам и по праздникам, чтобы не отрывать учащихся от работы. Ремесла преподавались в ней как выражение любви и ответственности. Сегодняшняя Школа искусств и ремесел также не взимает плату за обучение и ставит своей целью не только изучение ремесел с учетом новых технологий, но и преодоление растущего профессионального индивидуализма. Открывая школу, кардинал Гамбетти пояснил, что она призвана «помочь посеять семя в почву продвижения человека посредством обучения, направленного на служение культуре, людям нашей эпохи и Церкви». Общинная жизнь играет в этом процессе немаловажную роль.

В этом году в школу поступили 20 человек – 12 юношей и 8 девушек: из Италии, Перу, Германии и Беларуси. У всех студентов есть не только диплом общего образования, но и художественно-техническая подготовка, как предусмотрено отборочным конкурсом. Самые молодые из учеников только что окончили среднюю школу и решили выбрать Школу искусств и ремесел прежде, чем приобщиться к миру труда; некоторые – студенты университетов, которые записались в школу по совету своих преподавателей.

На отборочный конкурс поступило равное число заявок от юношей и девушек. Это также не расходится с традицией: начиная с XVI столетия женское присутствие в мастерских Фабрики Св. Петра было постоянным, и оно обильно задокументировано в архивах. В соборе трудились женщины – мастера по обработке дерева, камня и металлов, по лепным работам; женщины выполняли и тяжелые работы по перемещению повозок с материалами. Уже в те времена оплата их труда была приблизительно такой же, как у мужчин, и они пользовались не меньшим уважением.

При отборе учащихся особенно учитывались личные мотивации: кандидаты выразили желание обучиться старинным ремеслам, которые сегодня почти не интересуют их сверстников. Школа уже принимает заявки на следующий отборочный конкурс: их можно направлять по адресу scuola.artemestieri@fsp.va.