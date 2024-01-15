Послание Святейшего Отца на Всемирный день больного

«”Не хорошо быть человеку одному”. Лечить больного, заботясь об отношениях»: эту тему Папа Франциск избрал для своего Послания на Всемирный день больного, который будет отмечаться в праздник Лурдской Богоматери 11 февраля. Передает русская служба Vatican News.

С самого начала, пишет Папа, Бог сотворил человека для общения, вписав в его природу аспект взаимоотношений. Мы полностью реализуемся в динамике отношений, дружбы и любви, и опыт одиночества нас пугает, представляется болезненным и даже бесчеловечным, и тем более это верно для тех, кто находится в состоянии уязвимости из-за серьезной болезни. Папа приводит в пример тяжелый опыт одиночества и изоляции, который пережили многие во время пандемии, и опыт боли, переживаемый из-за войны и ее трагических последствий: война как таковая, отмечает Папа, – это «тяжелейшая социальная болезнь, и самые слабые платят за нее наиболее высокую цену».

Но и в тех странах, где царит мир и благополучие, опыт старости или болезни часто переживается в одиночестве, и виной тому культура индивидуализма, превозносящая продуктивность и безжалостная к тем, у кого нет достаточных сил, чтобы идти в ногу со всеми. Это порождает «культуру отбросов», когда бедные и больные, а также люди, которые «еще не нужны», — то есть рождающиеся дети, — или «уже не нужны», то есть пожилые, перестают быть приоритетной ценностью. Нередко этому способствует политика, не умеющая поставить в центр достоинство человека и его потребности, поясняет Папа Франциск.

Позаботиться о больном, пишет далее Св. Отец, означает «позаботиться обо всех его отношениях: с Богом, с другими людьми — родными, друзьями, медицинскими работниками, — с творением, с самими собой». Это главная терапия, которую все мы должны внедрить, чтобы исцелить болезни нашего общества.

Обращаясь непосредственно к больным, Папа просит их «не стыдиться своего желания близости и нежности», не скрывать его и не думать, будто они – бремя для остальных:

«Состояние больных побуждает нас притормозить в спешке, в которую мы погружены, и вновь найти себя».

Все мы призваны «врачевать раны одиночества и изоляции», подражая Иисусу, содействуя тем самым борьбе с культурой индивидуализма и безразличия, с «культурой отбросов».

«Больные, слабые и бедные находятся в сердце Церкви и должны быть в центре нашей человеческого внимания и пастырской заботы», – пишет в заключение послания Папа Франциск.