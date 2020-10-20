Послание Святейшего Отца Франциска на Всемирный день миссий (полный текст)

В праздник Пятидесятницы Папа Франциск обнародовал послание на Всемирный день миссий, в котором делится размышлениями о богословских основах миссионерского призвания Церкви в условиях нынешней пандемии COVID-19. Предлагаем читателям полный текст этого документа.

«Вот я, пошли меня» (Ис 6, 8)

Дорогие братья и сестры,

Мне хотелось бы выразить свою благодарность Богу за рвение, с которым вся Церковь в октябре прошлого года провела Внеочередной месяц миссий. Убежден, что он стал стимулом для миссионерского обращения множества общин в духе девиза этой акции: «Крещеные и посланные: Церковь Христа на миссии в мире».

В этом году, полном вызванных пандемией Сovid-19 страданий и проблем, Церковь продолжает свой миссионерский путь в свете слов, которые мы слышим в рассказе о призвании пророка Исаии: «Вот я, пошли меня» (Ис 6, 8). Вот звучащий всегда по-новому ответ на вопрос Господа: «Кого Мне послать?» (там же). Данный зов исходит из сердца Божьего, из Его милости, взывающей к Церкви и ко всему человечеству в нынешних условиях мирового кризиса. «Подобно евангельским ученикам, и мы были застигнуты врасплох этой нежданной и яростной бурей. Мы осознали, что плывем все в одной лодке – слабые и растерянные, но в то же время важные и нужные, призванные грести вместе, нуждающиеся во взаимном утешении. В этой лодке… все мы в ней. Как те ученики, кричавшие от страха в один голос: «Погибаем» (Мк 4, 38), мы тоже поняли, что не можем больше идти вперед поодиночке, а лишь все вместе» (размышление на площади Св. Петра от 27 марта 2020 г.). И мы действительно растеряны и напуганы. Боль и смерть заставляют нас ощутить нашу человеческую бренность, но в то же время мы все осознаём себя причастниками сильной жажды жизни и избавления от зла. В этом контексте призвание к миссии, призыв выйти наружу из любви к Богу и ближнему звучит как повод для взаимопомощи, служения и молитвы друг о друге. Миссия, которую каждому поручает Бог, побуждает сменить напуганное и замкнутое «я» на вновь обретенное и обновленное «я» самодарования.

В жертве креста, на котором свершилась миссия Иисуса (ср. Ин 19, 28-30), Бог являет, что Его любовь направлена к каждому и ко всем (ср. Ин 19, 26-27). И Он ждет от нас личной готовности идти туда, куда мы посланы, потому что Он есть Любовь в извечном движении миссии, непрестанно исходящая из Себя, чтобы дать жизнь. Из любви к людям Бог Отец послал Сына Иисуса (ср. Ин 3, 16). Иисус – Миссионер Отца: Его Личность и Его дело – это всецелое послушание воле Отца (ср. Ин 4, 34; 6, 38; 8, 12-30; Евр 10, 5-10). Он, распятый и воскресший ради нас, в свою очередь, вовлекает нас в Свое движение любви и тем же Своим Духом, животворящим Церковь, делает нас учениками Христа и посылает нас на миссию к миру и народам.

«Миссия «исходящей Церкви» – это не программа, не намерение что-то сделать усилием воли. Сам Христос побуждает ее выйти наружу. Выполняя миссию возвещения Евангелия, ты движешься, потому что Дух толкает и ведет тебя» («Senza di Lui non possiamo far nulla», «LEV-San Paolo», 2019 г., стр. 16-17). Первый, кто любит – это всегда Бог, и с этой любовью Он встречает и призывает нас. Наше личное призвание проистекает из того, что мы – сыны и дочери Бога внутри Церкви, Его семьи, братья и сестры в той любви, которую засвидетельствовал нам Иисус. Однако все обладают человеческим достоинством, основанным на божественном призвании быть детьми Божьими и стать в таинстве крещения и в свободе веры теми, кем они извечно были в сердце Божьем.

Уже сам безвозмездный дар жизни кроет в себе предложение влиться в динамику самодарования: семя, обретающее зрелую форму в крещеных как любящий ответ в браке и девственности ради Царствия Божьего. Человеческая жизнь рождается из любви Божьей, растет в любви и стремится к любви. Никто не отлучен от любви Божией, и в святой жертве Сына Иисуса на кресте Бог победил грех и смерть (ср. Рим 8, 31-39). Для Бога зло и даже грех становятся стимулом любить, причем любить всё более и более (ср. Мф 5, 38-48; Лк 23, 33-34). Поэтому в пасхальной тайне божественное милосердие исцеляет исконную рану человечества и изливается на всю Вселенную. Церковь, всеобщее таинство любви Божьей к миру, продолжает миссию Иисуса в истории и посылает нас повсюду, дабы посредством нашего свидетельства веры и Евангелия Бог вновь являл Свою любовь и мог касаться и преображать сердца, умы, тела, общества и культуры везде и всегда.

Миссия – это свободный и осознанный ответ на зов Божий. Но этот зов мы можем услышать лишь тогда, когда любовь пронизывает наши личные отношения с Иисусом, живущим в Своей Церкви. Спросим же себя: готовы ли мы принять присутствие Святого Духа в нашей жизни, услышать призыв к миссии на пути брака или посвященной девственности либо священства, но, в любом случае, в обычной повседневной жизни? Готовы ли мы как посланные идти куда угодно, чтобы свидетельствовать о нашей вере в милосердного Бога Отца, возвещать Евангелие спасения в Иисусе Христе, делиться божественной жизнью Святого Духа, созидая Церковь? Готовы ли мы, как Мария, Матерь Иисуса, безоговорочно служить воле Божьей (ср. Лк 1, 38)? Эта внутренняя готовность очень важна для того, чтобы ответить Богу: «Вот я, Господи, пошли меня» (ср. Ис 6, 8). И не в абстрактном смысле, а в сегодняшнем церковном и историческом контексте.

Понять, что Бог говорит нам в это время пандемии – это вызов и для миссии Церкви. Болезнь, страдание, страх, изоляция вопиют к нам. Несчастье умирающих в одиночестве, предоставленных самим себе, потерявших работу и средства к существованию, лишенных крова и пропитания ставит вопрос перед нами. Вынужденные соблюдать физическую дистанцию и оставаться дома, мы призваны вновь открыть для себя нашу потребность в социальных отношениях, равно как и в общении с Богом. Нынешняя ситуация должна не углублять недоверие и равнодушие, а сделать нас внимательнее в наших отношениях с другими. И молитва, в которой Бог касается наших сердец и движет ими, открывает нас на потребность наших братьев в любви, достоинстве и свободе, а также на заботу обо всём творении. Отсутствие возможности собраться вместе, как Церковь, для совершения Евхаристии заставила нас прочувствовать положение многих христианских общин, не могущих каждое воскресенье совершать Св. Мессу. И в этом контексте Бог вновь обращает к нам вопрос: «Кого Мне послать?», ожидая от нас самоотверженного и убежденного ответа: «Вот я, пошли меня!» (Ис 6, 8). Бог по-прежнему ищет, кого Ему послать к миру и к народам со свидетельством Его любви, Его спасения от греха и смерти, Его освобождения от зла (ср. Мф 9, 35-38; Лк 10, 1-12).

Празднуя Всемирный миссионерский день, мы также снова подтверждаем, что молитва, размышление и материальная помощь, оказываемая вами, дают возможность активного участия в миссии Иисуса в Его Церкви. Любовь, которую Вы выражаете в своих пожертвованиях в третье воскресенье октября, служит для поддержания миссионерского труда, осуществляемого от моего имени Папскими миссионерскими обществами ради удовлетворения духовных и материальных нужд народов и Церквей по всему миру во спасение всех.

Пресвятая Дева Мария, Звезда евангелизации и Утешительница страждущих, Ученица-миссионерка Своего Сына Иисуса, да ходатайствует и поддерживает нас и впредь.

Франциск

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Перевод свящ. Анатолия Гамзы SVD

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве