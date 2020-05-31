Обнародовано Папское послание на Всемирный день миссий

В праздник Пятидесятницы Папа Франциск обнародовал послание на Всемирный день миссий (его отмечают в предпоследнее воскресенье октября), в котором делится размышлениями о богословских основах миссионерского призвания Церкви в условиях нынешней пандемии COVID-19. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима подчёркивает, что в этом году, отмеченном страданиями из-за пандемии коронавируса, миссионерский путь Церкви продолжается в свете слов пророка Исайи, ответившего на Божье призвание: «Вот я, пошли меня!» (Ис 6,8). Господь не перестаёт призывать соработников, даже если перед ними стоит вызов глобального кризиса. Как учеников из Евангелия, «всех нас застала врасплох неожиданная и яростная буря, и все мы вдруг заметили, что находимся в одной лодке, одинаково хрупкие и растерянные». Страдания и смерть выявляют человеческую хрупкость, но также отчаянное желание жить и освободиться от зла. В этом контексте призвание к миссии – это «возможность делиться с другими, ходатайствовать за них и служить им», пишет Папа.

В крестной жертве свершилась миссия Господа Иисуса: Бог открыл Свою любовь ко всем и просит нас о готовности быть посланными, «ибо Он есть Любовь в вечном миссионерском процессе, в постоянном исхождении за пределы себя, чтобы даровать жизнь». Иисус – это Миссионер Отца: Он Сам и Его деяния – это абсолютное послушание воле Отца. Распятый и воскресший за нас Иисус привлекает нас Своим Духом, «Который оживляет Церковь, делает нас учениками Христа и посылает на миссию в мир и к народам», отмечает Святейший Отец: «Наше личное призвание проистекает из того, что мы сыновья и дочери Бога в Церкви, мы – Его семья, братья и сёстры в той любви, которую засвидетельствовал Иисус».

Никто не исключён из Божьей любви, потому что в пасхальной тайне Божье милосердие исцеляет первородную рану человечества, изливаясь на весь мир. Церковь – всеобщее таинство Божьей любви к миру – продолжает миссию Иисуса в истории и посылает нас нести Евангелие повсюду, чтобы Господь преобразил этот мир. Миссия, подчёркивает Папа, – это свободный и сознательный ответ на Божий призыв, но дать его можно лишь в том случае, если христианин всецело предан Иисусу и горячо любит Его. Преемник Святого Петра призывает верующих задаться вопросами: «Готовы ли мы принять в свою жизнь Святого Духа и услышать призвание к миссии, – будь то в браке, монашестве, священстве или – так или иначе – в обычной повседневной жизни? Готовы ли мы быть посланными повсюду, чтобы свидетельствовать о вере в милосердного Бога Отца, возвещать Евангелие спасения Иисуса Христа и участвовать в жизни Святого Духа, созидая Церковь? Готовы ли мы, как Мария, Матерь Иисуса, безоговорочно служить воле Божьей? Эта внутренняя готовность крайне важна для ответа Богу: ‘Вот я, пошли меня!’ И не в абстрактной манере, а в сегодняшней Церкви и истории».

Первоиерарх Вселенской Церкви отмечает, «что понимание слов Божьих, обращённых к нам в эти времена пандемии, становится вызовом и для миссии Церкви. К нам взывают болезни, страдания, страх и изоляция», «нищета тех, кто умирает в одиночестве, кто остался один, кто лишился работы и зарплаты, у кого нет ни дома, ни пропитания». Вынужденные соблюдать физическую дистанцию и оставаться дома, мы призваны заново открыть для себя потребность в социальных связях и общинных отношениях с Богом. Нынешняя ситуация не должна усугублять наше недоверие и безразличие; напротив, мы призваны уделять больше внимания другим. Пусть молитва, в которой Бог касается наших сердец, позволит увидеть «нужду наших братьев в любви, достоинстве и свободе, равно как потребность в заботе обо всём творении»: Господь всё ещё ищет, кого послать в мир, чтобы свидетельствовать о Божьей любви, о спасении от греха и смерти, об освобождении от зла.

«Празднование Всемирного дня миссий подтверждает, что молитва, размышления и материальная помощь – это также активное участие в миссии Иисуса в Его Церкви. Милосердная любовь, выраженная в сборе пожертвований во время богослужений в третье воскресенье октября, – подчёркивает Вселенский Архиерей – это поддержка миссионерских трудов, проводимых от моего имени Папскими миссионерскими обществами, которые выходят навстречу духовным и материальным потребностям народов и Церквей во всём мире, ради спасения всех людей».

Завершая свое послание, Папа Франциск вверяет Церковь материнскому ходатайству Пресвятой Богородицы, Звезды благовестия и Утешения скобящих.