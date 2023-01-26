Послание Св. Отца на 97-й Всемирный день миссий

Обнародовано послание Папы Франциска на 97-й Всемирный день миссий, который в этом году будет отмечаться 22 октября. Тема этого Дня и послания Папы, подписанного в праздник Богоявления 6 января, – «Горящие сердца, ноги в пути» (см. Лк 24,13-35). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец размышляет над тремя аспектами евангельского рассказа об учениках из Эммауса: во-первых, речь идёт об их «горящем сердце». Возвращаясь из Иерусалима в Эммаус, ученики были опечалены из-за смерти Иисуса, в Которого они уверовали (см. ст. 17), их надежда на Мессию рухнула (см. ст. 21). Однако в ходе их разговора «Сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними» (ст. 15). «По Своей великой милости Он не устаёт быть с нами несмотря на наши недостатки, сомнения, слабости, несмотря на то, что уныние и пессимизм заставляют нас становиться маловерными, ‘несмысленными и медлительными сердцем’ (ст. 25)», – подчёркивает Папа. Миссия благовестия принадлежит Христу, а мы просто Его смиренные соработники, «ничего не стоящие рабы» (см. Лк 17,10). Святейший Отец выражает духовную близость всем миссионерам в мире, особенно тем, кто переживает тяжёлые времена: воскресший Господь всегда с ними, Он видит их щедрость и жертвы ради благовестия в далёких местах.

«Не все дни нашей жизни наполнены солнечным светом, но будем всегда помнить слова Господа Иисуса, сказанные друзьям перед страстями: ‘В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир’ (Ин 16,33)».

Папа напоминает, что, выслушав учеников, воскресший Иисус, «начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нём во всем Писании» (Лк 24,27). Именно тогда сердца учеников начинают «гореть», ибо «Иисус – живое Слово, и лишь оно может зажечь сердце, просветить и преобразить его». Без Господа невозможно глубоко понять Священное Писание, равно как без Священного Писания миссия Христа и Его Церкви в мире остаётся непонятной. Поэтому знание Библии очень важно для жизни христианина, тем более для возвещения Господа и Его Евангелия. Может ли холодное сердце заставить гореть сердце других? Поэтому пусть нас всегда сопровождает воскресший Господь, объясняя смысл Писания, пишет Святейший Отец.

Вторым аспектом евангельского рассказа, по словам Папы, является то, что глаза учеников «открылись, и они узнали Его» во время преломления хлеба: «Здесь важна последовательность действий Иисуса: взять хлеб, благословить его, преломить и раздать. «Христос, преломляющий хлеб, теперь становится преломлённым Хлебом, разделённым с учениками и затем вкушённым ими». Господь исчезает из виду, ибо теперь Он входит в сердца учеников, заставляя их гореть ещё сильнее и без промедления снова отправиться в путь, чтобы донести до всех уникальный опыт встречи с Воскресшим, подчёркивает Папа:

«Поэтому каждый ученик-миссионер призван стать, подобно Иисусу и в Нём, благодаря действию Святого Духа, преломляющим хлеб и преломлённым хлебом ради мира».

Но даже простое преломление материального хлеба с голодным во имя Христа уже является миссионерским актом христианина, отмечает Святейший Отец, тем более преломление Евхаристического Хлеба является исключительным миссионерским опытом, ибо Евхаристия – источник и вершина жизни и миссии Церкви. Чтобы приносить плод, необходимо пребывать в единстве с Иисусом (см. Ин 15,4-9) в ежедневной молитве и Евхаристическом поклонении.

В-третьих, отмечает Папа Франциск, ноги миссионера находятся в пути, и в этом – «вечная молодость Церкви, всегда выходящей наружу». Ученики узнали Иисуса в «преломлении хлеба» и, «встав в тот же час, возвратились в Иерусалим» (см. Лк 24,33). Они спешат, чтобы поделиться с другими радостью встречи с Господом.

«Нельзя по-настоящему встретить воскресшего Иисуса, не воспылав желанием рассказать об этом всем. Поэтому первым и главным ресурсом миссии являются те, кто познал воскресшего Христа в Писании и Евхаристии, кто несёт Его огонь в своих сердцах и Его свет в своих глазах. Они могут свидетельствовать о бессмертной жизни даже в самых тяжёлых ситуациях и в самые мрачные моменты».

Образ «ног в дороге», отмечает Папа, напоминает о непреходящей злободневности missio ad gentes, порученной Церкви воскресшим Господом, миссии благовествовать каждому человеку и народу до краёв земли. Сегодняшнее человечество, израненное несправедливостью, разделениями и войнами, нуждается в Благой вести о мире и спасении во Христе. Каждый человек имеет право на Евангелие, и христиане обязаны провозглашать его, никого не исключая. Миссионерское обращение остаётся главной целью отдельных верующих и общин, ибо «миссионерское действие является парадигмой любых трудов Церкви». Любовь Христова объемлет нас (см. 2 Кор 5,14), она привлекает, вдохновляет и побуждает к ответной любви: именно эта любовь делает «исходящую» Церковь вечно молодой, со всеми её членами, находящимися на миссии.

Святейший Отец подчёркивает, что «каждый может внести личный вклад в миссионерское движение: молитвой и действием, денежным пожертвованием, страданиями, своим свидетельством». Папские миссионерские общества являются избранными инструментом для такого сотрудничества на духовном и материальном уровне: это важнейшая цель синодального пути, по которому идёт Церковь с ключевыми словами «единство», «участие», «миссия».

Подобно воодушевлённому свидетельству учеников о произошедшем на дороге в Эммаус (см. Лк 24,35), «и наше возвещение должно быть радостным рассказом о Господе Христе, о Его жизни, страстях, смерти и воскресении, о чудесах, которые Его любовь совершила в нашей жизни».

В конце послания Папа Франциск желает верующим выйти в путь с горящими сердцами и открытыми глазами, «чтобы воспламенять другие сердца Словом Божьим, открыть другие глаза на Иисуса в Евхаристии и пригласить всех пойти вместе по пути мира и спасения, который Бог во Христе даровал человечеству».