Послание прелата Opus Dei духовным чадам

6 октября прелат Opus Dei Фернандо Окарис обратился к своим духовным чадам с посланием по поводу воплощения в жизнь указаний Святейшего Престола, содержащихся в апостольской конституции motu proprio Ad charisma tuendum. Передает русская служба Vatican News.

В motu proprio, обнародованном 22 июля этого года, Папа Франциск подтверждает подлинность харизмы прелатуры Opus Dei и, в рамках реформы Римской Курии, вверяет полномочия, связанные с персональными прелатурами (Opus Dei в настоящий момент является единственной персональной прелатурой), в ведение Департамента по делам духовенства, в силу особой роли, какую играют в ней священники, в соответствии с нормами канонического права.

Прелат Opus Dei сообщает, что, по рекомендации Департамента по делам духовенства и в свете апостольской конституции, предполагается внести некоторые поправки в устав персональной прелатуры, и с этой целью он решил созвать Чрезвычайный генеральный конгресс. Конгресс состоится в первой половине 2023 года, и в рамках подготовки к нему будут собраны предложения, касающиеся поправок в устав. Прелат уточняет, что эти предложения должны ограничиваться именно уставом, а все другие идеи, направленные на оживление апостольской деятельности прелатуры, будут обсуждаться позднее.

Предстоятель прелатуры Opus Dei вверяет весь этот процесс реформ заступничеству святого Хосемарии Эскривы, двадцатилетие канонизации которого отмечается 6 октября.