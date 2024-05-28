Послание Папы жителям Папуа – Новой Гвинеи

Святейший Отец написал пострадавшим от оползня в Папуа – Новой Гвинее: в результате стихийного бедствия были заживо погребены две тысячи человек. Передает русская служба Vatican News.

Оползень обрушился на прошлой неделе на провинцию Энга, состоящую из 6 деревень с 4 тысячами жителей. Ситуация усугубляется тем, что эта зона является особенно труднодоступной для оказания помощи. Согласно местным источникам, оползень мог быть вызван обильными дождями. Папуа – Новая Гвинея уже относится к регионам с чрезвычайно обильными осадками, а в последнее время эксперты не раз заявляли об усилении ливней и росте риска оползней из-за климатических изменений. Местные власти назвали последний оползень беспрецедентным.

В телеграмме за подписью кардинала Паролина на имя апостольского нунция в Папуа – Новой Гвинее Мауро Лалли говорится о духовной близости Папы Франциска ко всем пострадавшим в этой катастрофе. Святейший Отец возносит молитвы о погибших и о пропавших без вести и обращается к гражданским властям и спасателям со словами ободрения, призывая на всех утешительное благословение Бога.