Послание Папы в связи с кончиной Патриарха-Католикоса Григора Капрояна

Папа Франциск направил управляющему Патриархата Киликии Армянской монсеньору Бутросу Мараяти послание с соболезнованиями в связи с кончиной Блаженнейшего Григора Бедроса ХХ Капрояна, Патриарха Армянской Католической Церкви. Он отошел к Небесному Отцу 25 мая в Бейруте.

Папа делится воспоминаниями о своих встречах с новопреставленным предстоятелем Армянской Католической Церкви: в 2015 году, прежде чем принять свое избрание, иерарх попросил Папу об особом благословении — чтобы «быть в состоянии управлять Патриархатом несмотря на преклонный возраст». Святейший Отец упоминает и о совместной Евхаристии в Ватикане в том же 2015 году: «Мы вместе вознесли Тело и Кровь Христовы, видимый знак того, что основанием любого служения в Церкви является приверженность и уподобление Христу распятому и воскресшему». В 2016 году Патриарх Григор сопровождал Папу Франциска во время его апостольского визита в Армению, а в 2018 году был рядом с ним при освящении образа святого Григора Нарекаци в Ватикане.

«Было немало особых моментов, которые позволили мне быть рядом с Патриархом Григором Бедросом ХХ, а вместе с ним – и рядом с возлюбленным армянским народом, так много пострадавшим на протяжении истории, но всегда остававшимся верным исповеданию веры во Христа-Спасителя».

Папа называет новопреставленного Патриарха «заботливым пастырем», перечисляя его многочисленные контакты с церковными и государственными учреждениями и дела солидарности, в первую очередь в Сирии и Ливии. Папа отмечает, что его особой заслугой было открытие процесса прославления одного из предшественников на патриаршем престоле Слуги Божьего кардинала Григора Бедроса XV Агаджаняна.

«На последнем этапе своего земного странствия, — пишет Папа, — он с достоинством справлялся с постепенным угасанием физических сил и с чувством ответственности вопрошал в своей совести, в состоянии ли он и дальше управлять Армянской Церковью как Патриарх: ему ответил Господь, в последний раз призвав следовать за Ним».

«Вверяем душу этого нашего собрата милосердию Бога, у престола Которого, как мы уверены, ему сопутствует молитва заступничества Пресвятой Богоматери Марии, святого Григория Просветителя и святого Григория Нарекского, вместе со всеми армянскими мучениками и святыми».

Источник: Vatican News