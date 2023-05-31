Послание Папы, посвящённое инициативе Family Global Compact («Глобальный договор о семье»)

30 мая Папа Франциск обнародовал послание, посвящённое новой инициативе Family Global Compact (Глобальный договор о семье). Эта программа направлена на синергию между пастырским попечением о семьях и центрами семейных исследований в католических университетах по всему миру. Передает русская служба Vatican News.

«Благо семьи имеет решающее значение для будущего мира и Церкви», – пишет Святейший Отец, комментируя инициативу Папской академии общественных наук и Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Идея глобального договора родилась в результате исследований культурной и антропологической значимости семьи и новых вызовов, с которыми она сталкивается. Ватиканский проект призван помочь поместным Церквам более эффективно использовать научные труды католических университетов, а также их усилия по подготовке специалистов.

Проведённые исследования говорят о кризисе семейных отношений; многие молодые люди отказываются от брака в пользу нестабильных и неформальных форм аффективных отношений. Однако семья остаётся приоритетным источником социальной жизни, и её опыт, подчёркивает Папа, должен распространяться по всему миру: «В этом смысле сами семьи могут и должны быть свидетелями и протагонистами».

По словам Епископа Рима, Глобальный договор о семье – это не «статичная программа», а путь, состоящий из четырёх этапов. Во-первых, следует «активизировать процесс диалога и расширения сотрудничества между университетскими учебными и исследовательскими центрами по вопросам семьи, чтобы сделать их деятельность более плодотворной, в частности, путём создания или обновления сети университетских институтов, вдохновлённых социальным учительством Церкви». Во-вторых, необходимо «создать широкий спектр синергии – по содержанию и целям – между христианскими общинами и католическими университетами». В-третьих, нужно «развивать культуру семейной и общинной жизни ради новых предложений и целей, полезных для государственной политики». В-четвёртых, следует «гармонизировать и поддерживать возникающие предложения, чтобы служение семье обогащалось и поддерживалось в его духовном, пастырском, культурном, правовом, политическом, экономическом и социальном измерениях».

Большинство Божьих замыслов о человеческом сообществе реализуется именно в семье, подчёркивает Папа, поэтому нельзя смиряться с её упадком «во имя неопредёленности, индивидуализма и потребительства». Нельзя оставаться равнодушным к будущему семьи, которая является общиной жизни и любви, незаменимым и неразрывным союзом между мужчиной и женщиной, местом встречи поколений, надеждой и достоянием церковного и гражданского сообщества.

В конце своего послания Святейший Отец благодарит всех участников Глобального договора о семье, приглашая «их креативно и убеждённо посвятить себя всему, что поможет вернуть семью в центр наших пастырских и социальных обязательств».