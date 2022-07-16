Послание Папы по случаю юбилейного года Богородицы Альтаграсии

16 июля Папа Франциск обратился с посланием к жителям Доминиканской Республики по случаю юбилейного года Пресвятой Богородицы Альтаграсии, широко почитаемой католиками Карибского региона в святилище города Игуэй. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец «с любовью и благодарностью» приветствует доминиканских верующих, которые готовятся отметить столетие коронации чудотворного образа Богородицы Альтаграсии, Матери и Защитницы их народа. Глубокое богородичное благочестие жителей страны, по словам Папы, «является признаком христианских корней, которые характеризуют и оживотворяют их землю». В послании звучит призыв к смелому свидетельству веры и укреплению любви к Иисусу и Церкви по примеру и заступничеству Девы Марии. По этому важному для всей Доминиканы случаю Святейший Отец направил своего представителя – заместителя госсекретаря монсеньора Эдгара Пенью Парру – «возложить к стопам нашей Матери Альтаграсии сыновнюю дань Папы Римского в символе золотой розы».

«Господь дарует нам в Деве Марии знак Своей близости, бесконечной нежности и заботы, – пишет Епископ Рима. – Любящий взгляд Матери созерцает спящего Младенца, Который доверчиво прижимается к ее чреву, приглашая нас учиться созерцать её взором Иисуса в нашем ближнем и напоминая, что мы являемся частью единой человеческой семьи, призванной к братскому сосуществованию и солидарности. Пресвятая Дева Альтаграсии была для доминиканского народа источником единства в тяжкие времена, надёжной рукой, поддерживающей в будничных невзгодах. Своей защитой и покровом она призывает беречь и поддерживать пламя надежды, переданное нашими предками в вере, и нести его другим со смирением, уповая на Господню милость».

Папа Франциск призывает доминиканцев вместе идти евангельскими стезями и по-братски преодолевать разногласия и недоверие; нужно без колебаний и в простоте искать волю Бога, «ибо Он – Отец нежности, Который обнимает всех и никогда не покидает». Его Божественный свет преображает сердца и ведёт к встрече с Ним и братьями; «сила Святого Духа побуждает с радостью и постоянством совершать дела любви и добра для самых нуждающихся».

В конце послания Папа Франциск преподаёт верующим Доминиканы апостольское благословение и вверяет их небесному заступничеству Пресвятой Богородицы Альтаграсии.