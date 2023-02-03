Послание Папы по случаю Всемирного дня богопосвящённой жизни

Вечером 2 февраля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, во время праздничной Мессы Сретения Господня, было зачитано специальное послание Папы Франциска по случаю Всемирного дня богопосвящённой жизни, который в этом году проходит под девизом «Братья и сёстры для миссии». Передает русская служба Vatican News.

Богослужение возглавил префект Конгрегации по делам институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни кардинал Жоау Браз де Авис; иерарх передал монашествующим всего мира послание Святейшего Отца, который в эти дни находится с апостольским визитом в странах Африки.

Епископ Рима пишет:

«Все мы являемся членами Церкви, а Церковь с первого дня находится на миссии, посланная воскресшим Господом; она останется таковой до последнего дня, с силой Его Духа. В Народе Божьем, посланном нести Евангелие всем людям, вы – посвящённые Богу – играете особую роль, проистекающую из специфического, полученного вами дара. Этот дар придаёт вашему свидетельству особый характер и ценность уже тем фактом, что вы всецело посвятили себя Богу и Его Царству в нестяжании, девственности и послушании».

По словам Папы, призвание монашествующих обогащается харизмой их институтов, обществ, харизмой их основателей: в своём изумительном разнообразии они дарованы Господом для созидания Церкви и ради её миссии, «чтобы Церковь могла свидетельствовать и возвещать Евангелие всем и в любой ситуации».

В праздник Сретения Господня – «Встречи» – Святейший Отец желает монашествующим, чтобы их жизнь «всегда была праздником встречи с Христом»; уподобляясь Пресвятой Богородице, они призваны нести свет Господней любви всем людям: «Его свет, а не наш».

В конце послания Папа Франциск благословляет всех монашествующих, заверяет в своей духовной близости и молитвах, благодарит за труды и желает плодотворно осуществлять свою пророческую миссию.



На миниатюре — фреска «Сретение Господне» Пьетро Каваллини. Церковь Санта-Мария-ин-Трастевере. Рим, 1291 г.