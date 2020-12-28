Послание Папы по случаю 43-й европейской встречи молодёжи Тэзе

Папа Франциск направил послание молодым участникам 43-й европейской встречи общины Тэзе. Ежегодное экуменическое мероприятие проходит с 27 декабря по 1 января в режиме онлайн, сообщает Vatican News.

В письме за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец призывает молодёжь не пополнять ряды «тех, кто сеет отчаяние и вызывает постоянное недоверие, которое нейтрализует силу надежды, дарованную нам духом воскресшего Христа». Юные ученики Иисуса призваны к надежде: она поможет им смело следовать за Христом, «работая сообща ради самых обездоленных и вместе с ними, особенно в пользу тех, кто борется с трудностями нынешнего времени».

Святейший Отец рад присоединиться к молодёжи Тэзе «в мыслях и молитвах». Столкнувшись с чрезвычайной санитарной ситуацией, которая препятствует физической встрече, молодые люди, отмечает Папа, проходят «испытание на креативность и воображение», ибо, несмотря на удалённость, они общаются «беспрецедентным образом благодаря новым средствам коммуникации».

«Эти дни, наполненные совместной молитвой и взаимной поддержкой в вере и уповании, да помогут вам сохранять надежду в благоприятные и неблагоприятные времена»: сам факт, что молодые люди встречаются, «хотя и исключительно виртуально, уже ставит вас на путь надежды», – подчёркивает Святейший Отец. Никто не может справиться с жизненными трудностями в одиночку, поэтому нам нужна община, способная поддержать и помочь, «в которой мы помогаем друг другу смотреть вперёд».

Епископ Рима призывает участников виртуальной встречи проникнуться смелой надеждой, «умеющей выходить за рамки личного комфорта, за пределы сужающих горизонт скудных гарантий и компенсаций, дабы открыться великим идеалам, которые делают жизнь красивее и достойнее».

В конце послания Папа Франциск желает молодёжи «и далее развивать культуру встречи и братства, направляясь вместе к горизонту надежды, открытому воскресением Христа».