Послание Папы по случаю 100-летия общины михаэлитов: видеть нужды отверженных обществом

Конгрегации Святого Архангела Михаила (CSMA), основанной польским священником Брониславом Маркевичем, учеником святого Джованни Боско, исполняется 100 лет. В связи с этим Святейший Отец направил монашествующим послание, в котором призывает их продолжать служение детям-сиротам и беспризорным, а также молодёжи, впавшей в рабство пагубных привычек.

Харизма михаэлитов, отмечает Папа Франциск, «как никогда актуальна; она характеризуется заботой о бедных, осиротевших и брошенных детях, никем не желаемых и часто считающихся отбросами общества». На протяжении многих лет монахи создают школы, оратории, семейные дома и приюты. «Человеческое и христианское образование, особенно для бедных и в местах, где по разным причинам оно отсутствует и не гарантируется должным образом обществом, – пишет далее Святейший Отец, – является величайшим даром, который и сегодня вы призваны предлагать безнадзорным детям и молодёжи».

Сегодня, продолжает Папа, наиболее нуждающимися являются не только «те, кто живут в бедности, но и те, кто зачастую являются рабами различных форм зависимости». Поэтому монашеская конгрегация призвана «направить всё внимание на заботу о молодёжи и социальных слоях, наиболее подверженных опасности зла и отчуждения от Бога». Кроме того, Папа напоминает о другом важном поле апостольства, на котором трудится конгрегация, имея в распоряжении издательство «Michalineum» и два периодических издания – «Temperanza e Lavoro» и «Chi come Dio»: «Приспособленные к современным требованиям и обогащённые последними техническими достижениями, они могут достичь многих, взращивая плоды добра в умах и совести людей», – подчёркивает Святейший Отец.

В конце послания Епископ Рима отмечает, что нынешние времена «нуждаются в посвящённых Богу людях, которые умеют видеть нужды отверженных обществом и не боятся осуществлять харизму своих институтов в современных полевых госпиталях». Для этого нужно быть «людьми общительными, создавать мосты и рушить стены равнодушия». Святейший Отец желает членам конгрегации, чтобы они «продолжали распространять апостольство святого Михаила Архангела, победителя сил зла, видя в этом великое дело милосердия для души и тела».



Источник: Vatican News