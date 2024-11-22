Послание Папы об изучении истории Церкви

21 ноября Папа Франциск опубликовал послание, посвящённое обновлению подходов к изучению истории Церкви. Глубокое понимание прошлого помогает лучше интерпретировать современность, особенно при подготовке будущих священников и пастырских работников. История Церкви, по словам Папы, должна быть изучена честно, без умолчаний. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец призывает студентов богословия развивать «историческую чувствительность» – способность осознавать историческую природу человеческого бытия. Связь с предыдущими поколениями формирует настоящее и открывает путь к осмысленному будущему: память, объединяющая поколения, питает коллективное сознание, укрепляет ответственность и солидарность, превращая изучение истории в основу духовного и этического развития.

Папа Франциск сравнивает Церковь с матерью, которую следует принимать со всеми её достоинствами и недостатками. При этом нужно избегать идеализации прошлого, забывая о сложностях и ошибках. История Церкви, как и генеалогия Иисуса, полна «проблемных имён», которые свидетельствуют о непростом историческом пути. Церковь учится на своих ошибках и исцеляет как свои раны, так и раны мира, в котором живёт, подчёркивает Епископ Рима.

В послании звучит предостережение от «отмены прошлого» и создания искажённых воспоминаний, что открывает путь манипуляциям и разрушает уважение к исторической правде. Святейший Отец призывает помнить трагические события, такие как Холокост и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чтобы избежать повторения ошибок: без памяти невозможно расти и двигаться вперёд.

По словам Папы, изучение истории Церкви не может сводиться к хронологическим сводкам или поверхностным выводам; необходимо уделять особое внимание первоисточникам и достоверным свидетельствам. Истинная красота Церкви проявляется там, где она казалась побеждённой, напоминает Папа.

Послание завершается призывом:

«Речь идёт не о пустых разговорах, поверхностных чтениях или бездумном копировании выдержек из Интернета, а о глубоком изучении. Изучении, необходимом для того, чтобы задавать себе вопросы о смысле жизни, не скатываясь при этом в банальность. Ваша великая задача – противостоять ослепляющему однообразию массовой культуры динамичными и решительными действиями, основанными на поисках, знаниях и обмене опытом».