Послание Папы на XXXVII Всемирный день молодёжи

По случаю XXXVII Всемирного дня молодёжи, который в этом году будет отмечаться в епархиях в праздник Христа, Царя Вселенной, Папа Франциск обнародовал послание к молодым людям. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец размышляет над темой предстоящего молодёжного форума в Лиссабоне в 2023 году «Мария, встав, с поспешностью пошла» (см. Лк 1,39). В нынешние «тяжёлые времена, когда человечество, уже пережившее травму пандемии, раздирается на части драмой войны», Пресвятая Дева открывает для всех – особенно для молодёжи – «путь близости и встречи», и опыт португальской встречи в августе следующего года может стать новым началом для молодых поколений и для всего человечества.

Епископ Рима отмечает, что после Благовещения Мария становится «храмом Божьим, образом паломнической Церкви, которая выходит наружу и отдаёт всю себя на служение, неся Благую весть». Юная Матерь Христа не думает о себе, о собственных заботах и страхах, но целиком доверяется Богу и немедля спешит на помощь своей нуждающейся родственнице Елисавете. Её решение отправиться с поспешностью в дорогу сродни мироносицам, которые побежали возвестить ученикам Христа о Его воскресении. В этом Пресвятая Богородица, по словам Папы, – пример для всех христиан, особенно для молодёжи, рискующей застыть в инертности и самолюбовании. Мария целиком обращена «к тому, что находится вне её». Поспешность Богородицы – это выражение желания «служить, радостно провозглашать и в полной мере ответить на благодать Святого Духа».

Мария не осталась равнодушной перед лицом нужд своей старшей родственницы, подчёркивает Папа: «Когда возникает конкретная и срочная необходимость, нужно действовать поспешно», – в этом нуждается множество стариков, больных, заключённых, беженцев.

«Мария – это пример девушки, которая не тратит время на то, чтобы привлечь к себе внимание или добиться признания – как это происходит, когда мы становимся зависимыми от ‘лайков’ в соцсетях, – а стремится найти подлинные связи, проистекающие из встреч, общения, любви и служения».

Пресвятая Дева, подчёркивает Папа Франциск, посещает каждый уголок на земле, принимая на себя заботы своего народа и его невзгоды. «Паломничества, праздники, молебны, принятие паломнических богородичных икон в домах и многое другое – это конкретные примеры живой связи между Матерью Господа и её людьми, которые посещают друг друга».

Святейший Отец отмечает, что существует и «неправильная поспешность», например, та, которая заставляет подходить к жизни поверхностно и относиться ко всему легкомысленно, когда мы никогда по-настоящему не слушаем других и не находим времени, чтобы их выслушать. «Трудно, чтобы все эти вещи, прожитые в спешке, принесли плоды». Подлинная решительность внимательна: встретив Богородицу, Елисавета не говорит о себе, но обращается к девушке, приветствуя её и плод её чрева. Истинное радушие наполняет пожилую женщину Святым Духом, подчёркивает Папа. Подобным образом и радость от первой встречи с Иисусом «вызвала у нас желание принять Его, настоятельную потребность быть с Ним и лучше узнавать Его», подчёркивает Папа:

«Дорогие молодые люди, пришло время устремиться к конкретным встречам, к истинному принятию того, кто отличается от нас, как это было в случае с юной Марией и пожилой Елисаветой. Только так мы сможем преодолеть разделяющие поколения расстояния, социальные классы, этнические культуры и группы, всевозможные категории, а также войны. Надеждой на новое единство для рассеянного и разделённого человечества всегда является молодёжь, но только если у неё есть память, только если она будет внимать драмам и мечтам стариков. Не случайно война вернулась в Европу в то время, когда уходит поколение, пережившее её в прошлом веке. Необходим союз молодёжи и пожилых людей, чтобы не забыть уроков истории, преодолеть поляризацию и экстремизм современности».

Иисус – это Божий ответ на вызовы человечества во все времена, и этот ответ Мария несет в себе, идя на встречу с Елисаветой. Самое великое послание Церкви – это Иисус, Его бесконечная любовь к каждому из нас, Его спасение и дарованная каждому новая жизнь. «Пресвятая Дева является для нас примером того, как принять этот великий дар и как возвестить его другим, став теми, кто несёт Христа, Его сострадательную любовь и щедрое служение страдающему человечеству».

Папа Франциск сердечно приглашает молодых людей со всего мира на встречу в Португалии в августе 2023 года:

«После долгого периода разделения и изоляции – с Божьей помощью – мы откроем в Лиссабоне радость братских объятий между народами и поколениями, объятий примирения и мира, объятий нового миссионерского братства! Пусть Святой Дух зажжёт в ваших сердцах желание подняться на ноги и радостно пойти вместе в синодальном стиле, отвергая ложные границы. Пришло время немедленно встать и, подобно Марии, нести в себе Иисуса, чтобы возвещать Его всем».