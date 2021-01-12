Послание Папы на XXIX Всемирный день больного

«Один у вас Учитель — Христос, все же вы – братья (Мф 23,8). Доверительные отношения в основе лечения больных»: так озаглавлено Послание Папы Франциска на XXIX Всемирный день больного, который будет отмечаться 11 февраля, в праздник Лурдской Божьей Матери. В особенности Святейший Отец посвящает его тем, кто терпит последствия пандемии коронавируса.

Тема Всемирного дня взята из евангельского эпизода, в которой Иисус критикует лицемерие говорящих, но не исполняющих (ср Мф 23,1-12).

«Когда вера сводится к бесплодным вербальным упражнениям, без вовлеченности в историю и в нужды другого человека, утрачивается соответствие между исповедуемым кредо и реальной жизнью».

Никто не застрахован от зла лицемерия, и именно это зло мешает людям «процветать как детям единого Отца, призванным жить во всеобщем братстве».

Иисус предлагает нам модель поведения, противоположную лицемерию: «Он приглашает остановиться, выслушать, установить прямую и личную связь с другим человеком, почувствовать эмпатию и волнение за него или за нее».

Опыт болезни, продолжает в своем послании Папа Франциск, заставляет нас ощутить собственную уязвимость и в то же время зависимость от других:

«Состояние тварности становится еще более отчетливым, и мы очевидным образом чувствуем зависимость от Бога… Мы оказываемся в ситуации бессилия, потому что наше здоровье не зависит от наших способностей или от нашей заботы о себе» (ср. Мф 6,27).

Папа сослался на библейский образ Иова:

«Ни супруге, ни друзьям не удается сопутствовать ему в бедствии, напротив, они его обвиняют, усугубляя одиночество и растерянность. Иов ввергается в состояние заброшенности и непонимания. Но именно через эту крайнюю хрупкость, когда он, отвергая всякое лицемерие, избирая путь искренности с Богом и с людьми, его настойчивый вопль достигает Бога, Который в конце концов отвечает, открывая ему новый горизонт. Он подтверждает, что его страдание – это не наказание, не возмездие и даже не состояние отдаленности от Бога или знак Его безучастности. И тогда из раненого и исцеленного сердца Иова изливается взволнованное свидетельство Господу: ʺЯ слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебяʺ» (Иов 42,5).

Нынешняя пандемия, пишет далее Св. Отец, выявила многочисленные недостатки систем здравоохранения и ухода за пожилыми. Папа отмечает, что это объясняется «политическими решениями, способом управления ресурсами и работой тех, на кого возложена ответственность». В то же время пандемия показала щедрость многочисленных медицинских работников, волонтеров, священников и монашествующих. Братская солидарность, отмечает Папа, выражается в служении и может приобретать самые разнообразные формы, направленные на поддержку ближнего:

«Для успешного лечения решающим является аспект взаимоотношений, которые делают возможным холистический подход к больному».

Необходимо заключить некий альянс между теми, кто нуждается в заботе, и теми, кто о них заботится: этот альянс должен быть основан на взаимном доверии, искренности, готовности помочь, преодолевая защитные барьеры м ставя в центр всего достоинство больного, защищая профессионализм медработников и поддерживая отношения с семьей пациента.

Исцеления, совершенные Иисусом, подчеркивает Папа, никогда не были магическими жестами: они всегда являлись плодом встречи и отношений между личностями, и в этих отношениях дар Божий, предложенный Иисусом, соответствует вера того, кто его получает.

Дева Мария «да поддержит нашу веру и нашу надежду, да поможет нам позаботиться друг о друге с братолюбием. Благословляю от сердца всех и каждого», — пишет в заключение Святейший Отец.



Источник: Vatican News