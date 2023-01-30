Послание Папы Генеральному капитулу Иерусалимского ордена Святого Иоанна

Папа Франциск обратился со специальным посланием к Генеральному капитулу Иерусалимского ордена Святого Иоанна по случаю избрания новых предстоятелей ордена. 3 сентября прошлого года Святейший Отец издал новые Устав и Кодекс Суверенного Мальтийского ордена, предписав немедленно ввести его в действие. Декрет установил отмену высших должностей, роспуск прежнего Суверенного совета, а также созыв Чрезвычайного генерального капитула в январе этого года. Передает Vatican News.

Папа начинает свое послание с евангельской цитаты, в которой обобщается тысячелетняя миссия Суверенного Мальтийского ордена: «Как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Любовь к Богу подразумевает любовь к ближнему, отметил Папа, и благодаря вере отношение к нуждающимся выходит за рамки филантропии и благотворительности, становясь свидетельством Божьей любви и близости.

В приведенном евангельском отрывке говорится о любви, выраженной в том, чтобы напоить жаждущего и накормить голодного, одеть нагого, принять странника и посетить заключенного. «Сколько времени мы посвящаем себя этой любви, этому служению? – призвал задаться вопросом Папа. – Сколько времени отдаем заботе о жажде, о наготе, болезни и тюремном заключении тех, кто находится рядом с нами? Вероятно, слишком мало, потому что мы больше заботимся о своих вещах, о своих делах и о своих интересах». Однако для строительства более справедливого мира «нет иного пути, кроме евангельского», подчеркнул Папа и напомнил еще об одном аспекте деятельности ордена: утешении страждущих.

«Прощать обиды: я всем сердцем прошу вас прийти к искреннему взаимному прощению, к примирению после моментов напряженности и трудностей, которые вы пережили недавно. <…> Умение прощать — это индикатор свободы».

Упоминая о недавней реформе Мальтийского ордена, Папа пояснил, что несколько лет назад он начал особым образом сопровождать орден, чтобы он мог «с обновленной любовью служить господам беднякам и господам больным», как гласит его традиция. Новые Устав и Кодекс ордена – плод долгого пути, не без некоторых разногласий, продиктованного встречами и диалогом между разными компонентами ордена и специальным делегатом Папы. Теперь Мальтийский орден призван «внимательно и тщательно размышлять над своим обновлением», что и является задачей новоизбранного руководства.

Обращаясь к различным классам ордена, Святейший Отец призывает их с новым рвением посвятить себя взятым обязательствам: Первое сословие призвано к монашеской жизни в ее целостности, Второе сословие должно с новым усердием жить данным обетом послушания, Третье сословие – быть готовым давать свидетельство жизни в тесном сотрудничестве с орденом. Все члены ордена, а также волонтеры должны стремиться к единству. «Конфликты и противостояния наносят вред вашей миссии», — утверждает Папа, напоминая, что богатый юноша из Евангелия не смог последовать за Иисусом потому, что был слишком привязан к собственным вещам и интересам.

«Единство всех членов ордена необходимо для выполнения присущей ему миссии. Лукавый прекрасно об этом знает и, как всегда, пытается внести разделения. Давайте будем внимательны, чтобы не пойти на компромисс с искусителем, даже неумышленно. Он часто обманывает под видом добра, и то, что может показаться славой Божьей, иногда оказывается нашим тщеславием».

Папа напомнил, что восьмиконечный крест Мальтийского ордена символизирует евангельские Заповеди блаженства: «Гордитесь им и будьте его достойны, помня о Том, Кто на Кресте отдал Свою жизнь ради вашего спасения», — подчеркивает Святейший Отец.