Послание Папы Франциска участникам Всемирной встречи епископских комиссий

17 ноября Папа Франциск направил послание участникам Всемирной встречи епископских комиссий «Справедливость и мир», проходящей на тему целостного служения человеку в эпоху пандемии.

Епископ Рима напоминает об истории епископских комиссий, истоки которых восходят ко Второму Ватиканскому собору, и подчёркивает цель их служения во всём мире: продвижение социальной доктрины Церкви, защиту достоинства и его прав человека, особенно бедных и наименее обеспеченных. Таким образом, подчёркивает Папа, комиссии «способствуют росту социальной, экономической и экологической справедливости, а также созиданию мира». При выполнении этой важной миссии они руководствуются энцикликами Laudato si’ и Fratelli tutti «в соответствии с различными местными ситуациями, в различных континентальных, региональных и национальных контекстах». Епископ Рима подчёркивает:

«Во всех частях света целостное развитие, а значит, справедливость и мир, могут быть построены лишь благодаря заботе об общем доме, братству и социальной дружбе. Эти пути берут начало в Евангелии Христа, но по этим стезям можно идти вместе со многими представителями других христианских деноминаций и других религий и даже с людьми, не имеющими определённой религиозной принадлежности».

Папа Франциск упоминает о медицинском и социальном кризисе, вызванном COVID-19, о старых и новых конфликтах, о многочисленных противоречиях в экономической и политической системе, а также о тенденции «отказа от обязательств, взятых после огромных трагедий прошлого века». В этом сложном контексте епископские комиссии «Справедливость и мир» призваны работать «с надеждой, решимостью и креативностью», в сотрудничестве с другими церковными и гражданскими реалиями, которые на региональном и международном уровне занимаются продвижением справедливости и мира.



(На фото — Папа подписывает свою энциклику «Fratelli tutti» в Ассизи, 3 октября 2020 года)

Источник: Vatican News