Послание Папы Франциска на XXVIII Всемирный день больного

Обнародовано Послание Папы Франциска на XXVIII Всемирный день больного, который будет отмечаться 11 февраля, в день памяти Богородицы Лурдской. Темой послания стал призыв Господа из Евангелия от святого Матфея: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас».

Дорогие братья и сёстры,

1. Слова Иисуса «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Мф 11,28) указывают на таинственный путь благодати, который открывается простым людям и приносит покой усталым и измождённым. Эти слова выражают солидарность Сына Человеческого, Иисуса Христа к удручённому и страдающему человечеству. Сколько же людей болеют телом и духом! Господь зовёт всех к Себе: «Придите ко Мне» и обещает им утешение и отдых. «Когда Иисус говорит это, перед Его взором предстаёт народ, с которым Он каждый день встречается на улицах Галилеи: множество простых людей, бедных, больных, грешников, отверженных бременем закона и гнетущей социальной системой… Эти люди всегда сбегались к Нему, чтобы услышать Его слово, – слово, которое дарило надежду» (Angelus, 6 июля 2014 г.).

В XXVIII Всемирный день больного Иисус обращается с приглашением к больным и угнетённым, к бедным, которые знают о своей всецелой зависимости от Бога; израненные тяжкими испытаниями они нуждаются в исцелении. Иисус Христос не навязывает законов тем, кто живёт в мучениях из-за своей уязвимости, боли и слабости, но предлагает Своё милосердие, то есть Свою исцеляющую личность. Господь смотрит на израненное человечество. Его глаза видят и замечают, потому что смотрят в глубину, Его взгляд не пробегает в безразличии, но задерживается и принимает всего человека, каждого человека в его состоянии здоровья. Он не отвергает никого и приглашает всех войти в Его жизнь, чтобы люди смогли испытать нежность.

2. Почему Иисус Христос питает эти чувства? Потому что Он Сам стал слабым, изведал человеческие страдания и получил в свою очередь утешение Небесного Отца. В самом деле, лишь тот, кто познал этот опыт от первого лица, умеет стать утешением для другого. Есть разные серьёзные формы страданий: неизлечимые и хронические болезни, психические расстройства, заболевания, требующие реабилитации или паллиативной помощи, различные группы инвалидности, детские и старческие недуги… В этих обстоятельствах иногда не хватает человечности, и поэтому необходим индивидуальный подход к больному человеку, добавляя к его лечению проявление заботы ради целостного исцеления всего человека. В болезни человек чувствует нарушение не только своего физической здоровья, но и родственных, интеллектуальных, аффективных и духовных измерений; и поэтому, помимо лечения, он ждёт поддержки, заботы и внимания… он ждёт любви. Кроме того, рядом с больным находится его семья, которая страдает и тоже просит об утешении и близости.

3. Дорогие больные братья и сёстры, болезнь ставит вас в особое положение среди «труждающихся и обременённых», привлекая взгляд и сердце Иисуса. От Него исходит свет для ваших периодов тьмы, надежда для вашего уныния. Господь приглашает вас подойти к Нему: «Придите». Именно в Нём вы найдёте силу побороть всю тревожную безответность, которая возникает у вас в этой «ночи» тела и духа. Да, Христос не даёт нам готовых рецептов, но Своими Страстями, Смертью и Воскресением Он освобождает нас от гнёта зла.

В этом состоянии вам, безусловно, требуется место для восстановления. Церковь хочет всё большей степени и более эффективно становиться «подворьем» Доброго Самарянина, Который есть Христос (ср. Лк 10,34), то есть домом, где вы можете найти Его благодать, выраженную в близости, гостеприимстве и облегчении. В этом доме вы сможете встретить людей, которые, исцелившись Божьей милостью от своей немощи, сумеют помочь вам нести Крест, превращая собственные раны в окошки, через которые вы сможете заглянуть далеко за горизонт болезней, обретая свет и воздух для вашей жизни.

В этом деле восстановления наших больных братьев и сестёр размещается служение медицинских работников, врачей, медсестёр, санитарного и административного персонала, помощников, волонтёров: своим компетентным трудом они делают ощутимым присутствие Христа, Который утешает и заботится о больном, исцеляя его раны. Но они тоже люди со своими слабостями и болезнями. Именно к ним относятся эти слова: «Получив однажды покой и утешение Христа, мы призваны, в свою очередь, становиться покоем и утешением для наших братьев и сестёр, в кротости и смирении подражая Учителю» (Angelus, 6 июля 2014 г.).

4. Дорогие медицинские работники, каждое диагностическое, профилактическое, терапевтическое, исследовательское, лечебное и реабилитационное вмешательство адресовано человеку больному, причём существительное «человек» всегда стоит перед прилагательным «больной». Поэтому пусть ваши действия постоянно направляются на достоинство и жизнь человека, без какого-либо согласия на акты типа эвтаназии, на врачебную помощь в самоубийстве или на подавление жизни, даже когда состояние болезни необратимо.

Перед лицом ограничений и возможной неудачи медицины, когда речь заходит о всё более проблемных клинических случаях и неутешительных диагнозах, вы призваны открываться трансцендентному измерению: оно может дать вам полный смысл вашей профессии. Будем же помнить, что жизнь священна и принадлежит Богу, поэтому она неприкосновенна и нерушима (ср. Инст. Donum vitae, 5; Энц. Evangelium vitae, 29-53). Жизнь следует принимать, хранить, почитать и служить ей от рождения до смерти: этого требуют и разум, и вера в Бога, Творца жизни. В некоторых случаях отказ по соображениям совести становится для вас единственным выбором, чтобы соответствовать этому «да» в отношении жизни и человека. В любом случае, ваш профессионализм, вдохновлённый христианской милосердной любовью, будет лучшим служением подлинному человеческому праву, праву жизни. Когда вы не в силах исцелить, вы всегда сможете лечить жестами и подходом, которые приносят утешение и облегчение больному человеку.

К сожалению, в некоторых контекстах войны и насильственных конфликтов медицинский персонал и учреждения по приёму больных и уходу за ними становятся объектами нападений. В некоторых областях также политическая власть стремится манипулировать медпомощью ради собственной выгоды, ограничивая надлежащую автономию медицинской профессии. По сути, нападения на тех, кто посвятил себя служению страдающим членам общественного организма, никому не приносят пользы.

5. В этот XXVIII Всемирный день больного я думаю о многих братьях и сёстрах во всём мире, которые не имеют доступа к уходу, потому что живут в нищете. Поэтому я обращаюсь с призывом к учреждениям здравоохранения и правительствам всех стран мира, чтобы, рассматривая экономический аспект, они не пренебрегали социальной справедливостью. Я надеюсь, что, сочетая принципы солидарности и субсидиарности, мы будем действовать вместе ради того, чтобы каждый человек имел доступ к должному медицинскому обслуживанию для сохранения и восстановления здоровья. Я сердечно благодарю волонтёров, которые служат больным, во многих случаях восполняя структурные недостатки: жестами нежности и близости они отражают образ Христа Доброго Самарянина.

Пресвятой Деве Марии, Болящих Исцелению, я вверяю всех людей, несущих бремя недугов, их родственников, а также всех работников здравоохранения. С любовью заверяю всех в молитвенной близости и от всего сердца преподаю апостольское благословение.

Из Ватикана,

3 января 2020 года, в литургическую память Святейшего имени Иисуса,

Франциск

Источник: Vatican News