Послание Папы Франциска на LVI Всемирный день мира

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА НА ПРАЗДНОВАНИЕ 56-го ВСЕМИРНОГО ДНЯ МИРА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Никто не может спастись в одиночку. После пандемии COVID-19 начать заново, чтобы вместе проложить путь к миру.

«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью» (Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам 5,1-2).

1. Этими словами апостол Павел призывал фессалоникийскую общину оставаться непоколебимой, ногами и сердцем твёрдо стоящей на земле, способной внимательно смотреть на реальность и на события истории в ожидании встречи с Господом. Поэтому, даже если события нашего существования кажутся столь трагичными и мы чувствуем себя втянутыми в мрачный и трудный туннель несправедливости и страданий, мы призваны хранить свои сердца открытыми для надежды, доверяя Богу, Который являет Себя, с нежностью сопровождает нас, поддерживает в усталости и прежде всего направляет наш путь. Вот почему святой Павел непрестанно увещевает общину быть бдительной, искать добра, справедливости и истины: «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться» (5,6). Это призыв бодрствовать, не замыкаться в своём страхе, печали или обречённости, не поддаваться рассеянности и унынию, а уподобиться часовым, способным нести стражу и улавливать первые лучи рассвета, особенно в самые непроглядные часы.

2. COVID-19 вверг нас в пучину ночи, дестабилизировав нашу обычную жизнь, нарушив планы и привычки, возмутив кажущееся спокойствие даже самых привилегированных обществ, породив дезориентацию и страдания, вызывая гибель стольких наших братьев и сестёр.

Оказавшись в водовороте внезапных проблем и в ситуации, не совсем ясной даже с научной точки зрения, мир здравоохранения мобилизовался, чтобы облегчить боль множества людей и попытаться исправить ситуацию; то же самое сделали и политические власти, которым пришлось принять значительные меры в плане организации и управления чрезвычайными ситуациями.

Помимо физических проявлений, COVID-19 привёл к всеобщему недомоганию, которое – также с долгосрочными и немалыми последствиями – сгустилось в сердцах многих людей и семей, подпитываясь долгими периодами изоляции и различными ограничениями свободы.

Кроме того, не следует забывать, что пандемия задела некоторые обнажённые нервы социального и экономического порядка, выявив противоречия и неравенство. Она поставила под угрозу гарантии занятости многих людей и усугубила всё более распространенное одиночество в обществе, особенно среди самых слабых и бедных. Подумаем, например, о миллионах неформальных работников во многих частях мира, оставшихся без работы и без какой-либо поддержки на протяжении всей своей изолированности.

Люди и общество редко достигают прогресса в ситуациях, порождающих подобные чувства поражения и горечи: это ослабляет усилия, затраченные на достижение мира, провоцирует социальные конфликты, разочарование и всякого рода насилие. В этом смысле пандемия, похоже, потрясла даже самые мирные уголки нашей земли, выявив бесчисленные уязвимости.

3. По прошествии трёх лет наступило время задаться вопросами, учиться, расти и пытаться измениться, – как отдельным людям, так и всему сообществу; это привилегированное время подготовки ко «дню Господню». Я уже не раз говорил, что из кризисных моментов человек никогда не выходит прежним: либо он становится лучше, либо хуже. Сегодня мы обязаны спросить себя: чему мы научились в этой пандемической ситуации? Какие новые пути нам придётся выбрать, чтобы сбросить оковы старых привычек, чтобы быть лучше подготовленными, чтобы отважиться на новое? Какие знаки жизни и надежды мы можем увидеть, чтобы двигаться вперёд и постараться улучшить наш мир?

Безусловно, испытав на себе хрупкость, которой обозначены человеческие реалии и наше личное существование, мы можем утверждать, что величайший урок, завещанный COVID-19, – это осознание того, что все нуждаются друг в друге, что наше величайшее сокровище, хотя и самое хрупкое, – это человеческое братство, основанное на нашем общем Божественном сыновстве, и что никто не может спастись в одиночку. Поэтому крайне важно сообща искать и продвигать универсальные ценности, определяющие путь человеческого братства. Мы также познали, что вера в прогресс, технологии и плоды глобализации была не только чрезмерной, но и превратилась в индивидуалистическое и идолопоклонническое опьянение, поставив под угрозу желанные гарантии справедливости, согласия и мира. Очень часто в нашем стремительном мире широко распространённые проблемы дисбаланса, несправедливости, бедности и маргинализации разжигают волнения и конфликты, порождают насилие и даже войны.

Хотя, с одной стороны, пандемия вынесла всё это на поверхность, с другой стороны, мы сумели сделать позитивные открытия: благотворное возвращение к смирению; сокращение некоторых потребительских притязаний; обновлённое чувство солидарности, побуждающее избавиться от эгоизма, чтобы открыться страданиям и нуждам других; а также обязательство – в некоторых случаях поистине героическое – многих людей, которые жертвовали собой, чтобы каждый мог лучше преодолеть драму чрезвычайной ситуации.

Этот опыт привёл к более глубокому пониманию, приглашая всех, народы и страны, снова поставить в центр слово «вместе». Ведь именно вместе, в братстве и солидарности, мы строим мир, обеспечиваем справедливость и преодолеваем самые болезненные события. Действительно, наиболее эффективные ответы на пандемию дали социальные группы, государственные и частные учреждения и международные организации, которые объединились для решения этой проблемы, отказавшись от частных интересов. Только мир, исходящий от братской и бескорыстной любви, может помочь нам преодолеть личные, социальные и глобальные кризисы.

4. В то же время, как только мы осмелились надеяться, что худшее из ночи пандемии COVID-19 было преодолено, человечество постигла новая ужасная катастрофа. Мы стали свидетелями начала другого бедствия: ещё одной войны, отчасти сравнимой с COVID-19, но тем не менее продиктованной пагубной человеческой волей. Война пожинает невинные жертвы и сеет неопределённость не только для тех, кого она непосредственно затрагивает, но широко и без разбора всех, включая людей, которые за тысячи километров от неё страдают от её побочных эффектов – достаточно подумать о проблемах с ценами на зерно и топливо.

Конечно, это вовсе не та постковидная эпоха, на которую мы надеялись или которую ожидали. По сути, эта война, наряду со всеми другими конфликтами на земном шаре, представляет собой поражение всего человечества, а не только прямо вовлечённых сторон. В то время как для COVID-19 была найдена вакцина, для войны ещё не найдено адекватных решений. Безусловно, вирус войны победить гораздо труднее, чем те вирусы, которые поражают человеческий организм, ибо он приходит не извне, а изнутри человеческого сердца, осквернённого грехом (см. Евангелие от Марка 7,17-23).

5. Что же мы должны делать? Прежде всего – позволить пережитой чрезвычайной ситуации изменить наши сердца, то есть позволить Богу преобразить наши привычные критерии интерпретации мира и реальности через этот исторический момент. Мы больше не можем думать лишь о сохранении пространства личных или национальных интересов, но должны видеть себя в свете общего блага, с чувством общности, то есть как единое «мы», открытое для глобального братства. Нельзя стремиться лишь к самозащите: для всех наступило время трудиться ради исцеления нашего общества и нашей планеты, для создания основ более справедливого и безоблачного мира, серьёзно приверженного поиску блага, которое было бы поистине общим.

Чтобы всё это реализовать и жить лучше после чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, нельзя игнорировать ключевой факт: множество наших нравственных, социальных, политических и экономических кризисов взаимосвязаны, и то, что мы считаем отдельными проблемами, на самом деле является причиной одного или следствием другого кризиса. Именно поэтому мы призваны отвечать на вызовы нашего мира с ответственностью и состраданием. Мы должны пересмотреть вопрос обеспечения здравоохранения для всех; содействовать миротворческим инициативам, чтобы положить конец конфликтам и войнам, порождающим жертвы и бедность; совместными усилиями заботиться об общем доме и осуществлять чёткие и эффективные меры по борьбе с изменением климата; сражаться с вирусом неравенства и гарантировать пропитание и достойный труд для всех, поддерживая тех, кто не имеет даже минимальной зарплаты и испытывает серьёзные трудности. Скандальное положение голодающих народов причиняет глубокую боль. Необходимо разработать соответствующую политику приёма и интеграции, особенно в отношении мигрантов и тех, кто живёт в нашем обществе как отверженные. Лишь действуя в этих ситуациях с альтруистическим желанием, вдохновлённым бесконечной и милосердной любовью Бога, мы сможем построить новый мир и внести вклад в созидание Царства Божьего, которое есть Царство любви, справедливости и мира.

Делясь этими размышлениями, я надеюсь, что в новом году мы сможем идти вместе, ценя то, чему может научить нас история. Я выражаю наилучшие пожелания главам государств и правительств, руководителям международных организаций и лидерам различных религий. Всем людям доброй воли я желаю строить день за днём, как ремесленники мира, счастливый год! Да ходатайствует о нас и обо всём мире Пресвятая и Непорочная Дева Мария, Матерь Иисуса и Царица мира.

Ватикан, 8 декабря 2022 г.



Источник: русская служба Vatican News