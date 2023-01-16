Послание Папы Франциска католикам Кубы

Обнародовано Послание Папы Франциска верному странствующему народу Божьему на Кубе, датированное 8 декабря 2022 года, передает Vatican News.

По случаю 25-летия апостольского визита святого Иоанна Павла II на Кубу Папа Франциск обратился со специальным посланием к верующим этой страны: он называет визит своего святого предшественника «моментом благодати и благословения для всех».

«Мне хотелось бы, — пишет Святейший Отец, — чтобы в этот период в ваших сердцах и поступках вновь зазвучали слова, обращенные моим предшественником во время своего визита, дабы они с силой отозвались в настоящем и придали новый импульс, чтобы и дальше строить, с надеждой и решительностью, будущее вашей нации».

Ссылаясь на святого Иоанна Павла II, Святейший Отец призвал верующих страны «вернуться к кубинским и к христианским корням» и всегда помнить, что «ответственность – это часть свободы».

«Прошу вас еще глубже устремляться к своим к корням с отвагой и ответственностью, продолжая приносить плоды в единстве веры, надежды и любви», — желает кубинцам Папа Франциск и вверяет их Пресвятой Богородице милосердия из Эль-Кобре.