Послание Его Святейшества Папы Франциска по случаю 50-летия обнародования пересмотренного обряда посвящения дев

Дорогие сестры!

1. Пятьдесят лет назад, Священная Конгрегация Божественного Культа, обнародовала по поручению святого Павла VI новый Обряд Посвящения Дев. Из-за переживаемой нами сейчас пандемии пришлось перенести международную встречу, организованную Конгрегацией Институтов Посвященной Жизни и Обществ Апостольской Жизни в ознаменование этой важной годовщины. И все-таки я хочу вместе с вами поблагодарить за то, что святой Иоанн Павел II, обращаясь к вам в двадцать пятую годовщину, назвал «двойным даром Господа Своей Церкви»: обновленный Обряд и Чин верных “возвращенный церковной общине” (Обращение к участникам Международной Конференции о Чине Дев, 2 июня 1995).

Ваша форма жизни берет свое начало в Обряде, получив свои правовые контуры в каноне 604 Кодекса Канонического Права и с 2018 года в Инструкции Ecclesiae Sponsae Imago. Ваше призвание – знак неисчерпаемого и многообразного богатства даров Духа Воскресшего Господа, творящего всё новое (ср. Откр 21:5). Это также знак надежды, являющий верность Отца, который и сегодня пробуждает в сердцах некоторых женщин желание быть посвященной Богу в девстве, переживаемом в конкретной социальной и культурной среде, укорененном в отдельной Церкви, выраженном в древнем, но современном и даже новом укладе жизни.

Вместе с вашими епископами вы постепенно возрастали в понимании особой природы вашей формы посвященной жизни и даже осознали, что благодаря посвящению девы образуют отдельный Чин верных в Церкви. Продолжайте же следовать этим путем сотрудничества с епископами, развивая продуманные программы распознавания призвания, вступительной и постоянной формации. Дар вашего призвания находит свое выражение в симфоническом единстве Церкви, укрепляющейся, когда Она видит в вас женщин, способных воплотить в жизнь дар бытия сестрами.

2. Пятьдесят лет спустя после обновления Обряда, я хотел бы вам сказать: не угашайте пророческой природы вашего призвания! Вас призвали не по причине ваших заслуг, но по милости Божьей, чтобы жизни ваши стали отражением лика Церкви, Невесты Христа. Церковь – Дева, ведь она продолжает хранить неповрежденную веру, давать новую жизнь и побуждать рост нового человечества, пусть ее и составляют грешники.

В единении с Духом и вместе со всей Церковью и всеми теми, кто слушает Слово Божье, вы призваны препоручить себя Христу и сказать Ему: «Приди!» (Откр 22:17). Так укрепит же вас Его ответ: «Ей, гряду скоро!» (Откр 22:20). Пришествие Жениха – вот горизонт и цель вашего церковного странствия, обещание, воспринимаемое день за днем. Так живя, «вы станете звездами, которые укажут миру его путь» (Бенедикт XVI, Обращение к участникам Конгресса Чина Дев, 15 мая 2008).

Призываю вас перечитать и поразмыслить над текстами Обряда, говорящими о смысле вашего призвания. Вы призваны испытать на собственном опыте и далее засвидетельствовать перед другими людьми, что Бог в Сыне Своем первым нас возлюбил, любовь Его охватывает всех людей, она властна преобразить грешников в святых. Ведь «Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова» (Еф 5:25-26). Ваши жизни укажут эсхатологическое напряжение, которое оживляет всё творение, направляет историю и берет начало в приглашении Воскресшего Господа: «встань, возлюбленная Моя, прекрасная Моя, выйди» (Песн 2:10; ср. Ориген, Проповеди на Песнь Песней II:12).

3. Гомилия, предложенная для Обряда посвящения увещевает вас «Любить каждого человека, особенно нуждающихся» (п. 16). Ваше посвящение вверяет вас Богу, не отделяя от среды, в которой вы живете и где вы призваны дать личное свидетельство, живя в евангельской близости (ср. Ecclesiae Sponsae Imago, 37-38). Благодаря этой близости к мужчинам и женщинам нашего времени ваше девственное посвящение помогает Церкви любить бедных, распознавать формы материальной и духовной бедности, помогать слабым и уязвимым, страдающим от телесных и душевных недугов, молодым и старым, всем, кому угрожает опасность быть выброшенными на обочину жизни.

Будьте милосердными женами, экспертами в человечности, теми, кто верит в «революционную силу нежности и привязанности» (Evangelii Gaudium, 288). Пандемия учит нас, что «пришло время устранить неравенство, исцелить несправедливость, подтачивающую здоровье всей человеческой семьи!» (Проповедь на Мессе в Воскресенье Божественного Милосердия, 19 апреля 2020). Пусть всё, что происходит вокруг нас, вас беспокоит: не закрывайте глаз и не убегайте от этого. Будьте рядом, будьте чувствительны к боли и страданию. Не уставайте в возвещении Благой Вести, обещающей полноту жизни каждому человеку.

Молитва Посвящения, призывая на вас многообразные дары Духа, просит, чтобы вы могли «жить в целомудрии и свободе» (Обряд Посвящения Дев, 24). Пусть эта «целомудренная свобода» укажет вам, как строить отношения с людьми, чтобы вы могли быть знаком супружеской любви, соединяющей Христа и Церковь, Деву и Мать, Сестру и Друга каждого человека. Кротостью вашей (ср. Флп 4:5) созидайте сеть подлинных взаимоотношений, которые помогли бы снизить одиночество и анонимность в наших городах. Будьте откровенными, способными к парресии, но избегайте искушения пустой болтовни и сплетен. С мудростью, гибкостью и властью любви выступайте против высокомерия и предотвращайте злоупотребления властью.

4. В Торжество Пятидесятницы я благословляю всех вас, всех женщин, готовящихся к посвящению, и всех тех, кто получит его в будущем. «Церкви дан Святой Дух, неистощимый источник ее радости – радости Невесты Христа прославленного» (Святой Павел VI, Gaudete in Domino). Вы, знаки Церкви-Невесты, будьте всегда радостны, по примеру Марии из Назарета, Жены Magnificat, Матери живого Евангелия.

Рим,

Базилика Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме,

31 мая 2020 года, в Торжество Пятидесятницы

Франциск

Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве