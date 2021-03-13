Понтификату Папы Франциска исполнилось восемь лет

13 марта 2013 года аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран на Престол Святого Петра: как первый Папа-иезуит; как первый Папа, родом не с Европейского континента; как первый Папа, избравший себе имя Франциск.

За восемь лет Папа Франциск написал три энциклики, провел пять Генеральных Ассамблей Синода епископов, адресовал Вселенской Церкви пять Апостольских увещеваний, нанес 33 Апостольских визита, произвел бесчисленное множество жестов солидарности и поддержки по отношению к отдельным людям, общинам и целым народам, страждущим от бедности, войн, насилия, катаклизмов, социальной несправедливости.

Следуя примеру своего небесного покровителя, святого Франциска Ассизского, Папа Бергольо неустанно напоминает, что именно в бедных и нуждающихся людях мы имеем шанс разглядеть лик Иисуса Христа. Поэтому всякий раз, когда речь заходит о социальной справедливости, наш Святейший Отец призывает просто взять в руки Евангелие и исполнить то, что там написано – то, что сказал Иисус: «Что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, вы сделали Мне» (Мф 25,40). По убеждению нынешнего Преемника Апостола Петра, Церковь, если она стремится оставаться угодной своему Господу, должна быть «полевым госпиталем», не бояться идти на «экзистенциальные периферии», а пастырям Церкви «надлежит пахнуть своими овцами». Вообще все верные, как духовные, так и миряне, призваны оставить «зону комфорта» и выйти «за пределы церковной ограды», чтобы свидетельствовать о Христе миру в нем самом, а людям – там, где они работают и живут.

Папа Франциск дал первоначальный импульс многим реформам в лоне Церкви. Все его действия проникнуты глубоким смирением, он никогда не теряет из виду благо всего католического сообщества и ни на секунду не забывает, что он – «слуга слуг Божьих», который очень нуждается в том, чтобы за него молились. О молитве за себя Папа Франциск просит, заканчивая едва ли не каждое свое выступление. Так сделаем же сегодня этот подарок ему!

По случаю восьмой годовщины понтификата Папы Франциска епископские конференции направили Святейшему Отцу поздравительные послания. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Со словами благодарности к Епископу Рима обращаются итальянские прелаты: Папа дал им понять, что «мы все нуждаемся друг в друге, никто из нас не является островом, и мы можем строить будущее только вместе, не исключая никого». Епископы признательны Святейшему Отцу «за дар его слова, обогащённого знаками и инициативами, которые направляют путь наших Церквей к новому этапу евангелизации». «Мы осознаём, благодаря Вашим словам, что жизнь – это не время, которое проходит, а время встречи с самими собой, с Богом, с другими, с самыми последними». Прелаты пишут о тяжёлом положении, в котором общество оказалось из-за COVID-19: «Этот период истории, отмеченный пандемией и её последствиями, лишил нас красоты совместного пребывания, но он ещё больше укоренил в нас убеждённость в том, что никто не спасается в одиночку». В заключение своего послания итальянские епископы благодарят Святейшего Отца за конкретные жесты, которые научили их, что «проходящие дни обретают полный смысл лишь тогда, когда они прожиты ради других».

С восьмой годовщиной избрания на Престол Святого Петра Папу Франциска поздравили епископы Латинской Америки, подчеркнув ключевые моменты его учительства и выразив благодарность «за призыв становиться учениками-миссионерами», за «исходящую Церковь», за его увещания отказаться от привилегий и достичь «географических и экзистенциальных окраин, как это делал Иисус из Назарета». Епископы тепло вспоминают прекрасную новость об избрании 13 марта 2013 года первого Папы Римского из Латинской Америки. «Спасибо за то, что Вы – первый среди нас пастырь с запахом овец, близкий ко всем, паломник мира. Каждый день своими жестами и словами Вы побуждаете нас приближать Царство Божье к нашим народам, особенно к самым бедным, – подчёркивают иерархи. — Мы хорошо знаем, что в условиях неравенства и несправедливости, от которых страдает наш континент, мы должны постоянно призывать к обращению в духе непрестанно обновляющейся Церкви, чтобы осуществить мечты, которые вы предложили нам в (постсинодальном послании) Querida Amazonia: день за днём Церковь должна всё больше уподобляться Доброму Самарянину, становиться всё более милосердной, соборной, деятельной, пребывая прежде всего на служении Народу Божьему. Подобно полевому госпиталю, Церковь всегда должна быть готова лечить раны мигрантов, беженцев, жертв насилия и торговли людьми, наиболее уязвимых, тех, кому отказано в основных правах, то есть в здравоохранении, трудоустройстве и жилье». Епископы Латинской Америки благодарят Папу за то, что он учит их быть «бедной Церковью для бедных, приверженной целостному развитию человека, защите жизни и заботе об общем доме». «Как Епископ Рима, – подчёркивают архипастыри, – Вы заняли первое место в братстве и дружбе и призвали нас обращать особое внимание на молодёжь и стариков, женщин и детей, на коренные меньшинства, которые сегодня исключены из жизни общества и стали ‘невидимками’ из-за пагубной экономики». В заключение латиноамериканские епископы благодарят Святейшего Отца за то, что он указывает магистральный путь «жизни по Евангелию, с радостью и простотой сердца».