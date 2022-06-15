«Помощь Церкви в нужде» профинансирует 22 проекта помощи христианам Сирии

Международный благотворительный фонд «Помощь Церкви в нужде» (Kirche in Not) профинансирует 22 проекта помощи христианским община Сирии, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на британское отделение фонда.

Среди утвержденных проектов – летние лагеря для детей и людей с инвалидностью, медицинская помощь больным и престарелым, помощь в аренде жилья для нуждающихся христианских семей, продовольственная помощь, стипендии для студентов, а также установка солнечных панелей в монастыре и школе Сестер Богоматери Неустанной Помощи в Алеппо.

Стипендиальная программа, финансируемая католическим фондом, позволит 500 молодым христианам остаться в Сирии и получить в стране университетское образование, пояснила сестра Шанаа из общины Сестер милосердия св. Жанны-Антид Турэ.

«Со времени начала катастрофической гражданской войны в Сирии в 2011 году один из наших приоритетов – делать все возможное, чтобы сирийские христиане могли оставаться на родине, – заявила национальный директор британского отделения фонда «Помощь Церкви в нужде» Кэролайн Холл. – Сейчас, когда ситуация с бедностью выходит из-под контроля, миграция достигает экстремального уровня, а войне не видно конца, сирийские христиане нуждаются в нашей помощи как никогда. Многим семьям не хватает денег на еду, лекарства и образование для детей. Чтобы выживать, они полагаются только на Церковь, и наш фонд стоит плечом к плечу в Церковью в ее пастырском служении».

До войны в Сирии насчитывалось 1,5 млн. христиан, сегодня их осталось около 500 тысяч.