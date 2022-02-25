«Помощь Церкви в беде» заявила о религиозных преследованиях на Донбассе

Согласно докладу Папского фонда «Помощь Церкви в беде» от 23 февраля, на украинских территориях, недавно признанных независимыми властями Российской Федерации, а также в Крыму на протяжении последних лет имели место нарушения религиозной свободы и дискриминационная политика в отношении религиозных общин, передает русская служба Vatican News.

На Донбассе подобные нарушения проявлялись в арестах, пытках, конфискации имущества, в том числе церквей и залов для собраний, в физической агрессии и угрозах насилия, актах вандализма, штрафах, ограничениях в отношении миссионерской деятельности, богослужений и собраний, в запрете формирования мирных религиозных групп. Среди наиболее пострадавших религиозных общин «Помощь Церкви в беде» называет ПЦУ, УГКЦ, различные протестантские общины и Свидетелей Иеговы.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) и христиане-пятидесятники были подвергнуты различным притеснениям со стороны властей ДНР; в ЛНР основным инструментом репрессий против религиозных общин стала манипуляция процессом регистрации религиозных общин. Те общины, которые не были зарегистрированы до 15 октября 2018 года, стали объектом дискриминации: так, в 2019 году в здания, где собирались незарегистрированные общины, была прекращена подача газа, а также поступали угрозы о дальнейших мерах с целью ограничения доступа в здания, в том числе угрозы отключения электричества и водоснабжения. Кроме того, 12 книг баптистской общины попали в государственный список экстремистской литературы, включая Евангелие от Иоанна.

Религиозные лидеры продолжают свое служение несмотря на отсутствие регистрации и притеснения. Ранее в Крыму действовали около 50 религиозных организаций; в 2019 году на полуострове их осталось только девять.

Папский фонд «Помощь Церкви в беде» неоднократно заявлял о необходимости назначить также и в Италии специального делегата по защите религиозной свободы, и в октябре 2021 года представитель итальянского МИД сообщил, что такое назначение уже обсуждается.