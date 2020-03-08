Полуденная молитва «Ангел Господень» прошла при закрытом окне Апостольского дворца из-за опасности коронавируса

Традиционную Богородичную молитву в воскресенье 8 марта Папа Франциск возглавил из помещения частной библиотеки Апостольского дворца, а не как это бывает обычно из окна, выходящего на площадь Святого Петра. Эти меры предосторожности были предприняты по просьбе итальянских властей в связи с предотвращением распространения эпидемии коронавируса.

Папская молитва «Ангел Господень» транслировалась в прямом эфире на экранах, установленных на главной площади Ватикана, в медиа Святого Престола и средствах массовой информации многих стран. Планируется, что общая аудиенция Папы Франциска в среду 11 марта пройдет в таком же формате.

В соответствии с рекомендациями Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, участие верных в утренних св. Мессах в часовне Дома Святой Марты приостанавливается до воскресенья 15 марта. Папа Франциск будет служить их в частном порядке.

По материалам Vatican News