Польские епископы: никто не вправе осуждать причащение в руку

«Ошибочно и вредоносно утверждать, что принятие Святого Причастия в руку неуважительно для Пресвятого Таинства» — гласит документ богослужебной комиссии Конференции епископов Польши. Подробности сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Польше идет полемика по поводу причащения в руку, а не в уста. Причащение в руку рекомендовано как мера предотвращения передачи коронавируса, однако оно вызывает критику и даже протесты верующих. Поэтому Епископская комиссия по богослужениям и дисциплине Таинств, возглавляемая монсеньором Адамом Балабухом, обнародовала специальное разъяснение. В документе подчеркивается, что, хотя в Польше основной формой преподания Евхаристии является причащение в уста, это не значит, что иные формы, одобренные Церковью и соответствующие литургическим нормам, следует считать недостойными, неуместными, ошибочными или греховными.

«Ошибочно и вредоносно утверждать, что принятие Святого Причастия в руку неуважительно для Пресвятого Таинства», — гласит документ. Точно так же, недопустимо утверждать, будто «Евхаристия в руку – это профанация», то есть самовольное действие, выражающее пренебрежение освященными частицами: «Те, кто желают принять Святое Причастие в руку, особенно в период пандемии, и делают это с верой и благоговением, не могут быть обвинены в профанации».

Польская епископская комиссия напоминает, что только Апостольский Престол, который признает допустимость причащения в руку, имеет полномочия пересматривать литургические практики, и пока такая практика признается, никто не вправе ее осуждать, а тот, кто осуждает, «создает разделения в церковной семье».

Прелаты обращаются особым образом к священникам с просьбой внимательно следить за тем, чтобы при причащении в руку частички евхаристического хлеба не крошились. Если же это происходит, сами верующие должны «собрать их и с благоговением съесть каждую видимую частичку».