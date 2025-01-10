Полмиллиона паломников прошли через Святые врата в Ватикане (+ ФОТО)

Всего за две недели с начала Юбилея 2025 года, который торжественно начался вечером 24 декабря, через Святые врата Ватиканской базилики прошли 545.532 паломника со всего мира. Сотни групп верующих под крестом Юбилея проделали молитвенный путь от обновлённой площади Пьяцца Пиа по улице Кончилиационе к собору Святого Петра. Сообщает русская служба Vatican News.

«Такое начало с большим количеством участников впечатляет, – отметил архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации, ответственный за организацию Юбилея. – Группы паломников, заполняющие улицу Кончилиационе, дают важное свидетельство. Это также знак того, что паломники чувствуют себя под надёжной защитой в Риме и в окрестностях четырёх Папских базилик».

Святейший Престол и Департамент евангелизации тесно сотрудничают с итальянскими и ватиканскими силовыми структурами, а также с префектурой Рима. Учитывая данные за первые дни Юбилея, ожидается постоянный рост числа паломников.

«Конечно, в первые две недели возникали некоторые трудности в управлении потоками людей, и это предстоит проанализировать, – добавил монсеньор Физикелла. – Однако департамент неустанно работает над тем, чтобы паломники встречали радушный приём и получали впечатления, соответствующие их ожиданиям».

По всему миру полным ходом идёт подготовка к паломничествам в Рим. Многие дети, молодёжь, взрослые и старики уже вошли в атмосферу Юбилея, который начался во всех епархиях 29 декабря 2024 года.

Шествие паломников по улице Кончилиационе в направлении Святых врат Ватиканской базилики (Рим, декабрь 2024 г.)

С 5 января, после открытия Святых врат базилики Св. Павла вне Стен, верующие смогут пройти через Святые врата всех четырёх Папских базилик в Риме, включая соборы Св. Петра в Ватикане, Св. Иоанна на Латеранском холме и Санта-Мария-Маджоре. Из-за больших очередей рекомендуется заранее бронировать посещение этих базилик на официальном сайте Юбилея – iubilaeum2025.va.

Первым крупным событием Святого 2025 года станет Юбилей мира коммуникации, который пройдет с 24 по 26 января. Ожидается, что в Рим прибудут тысячи журналистов, экспертов и работников СМИ со всего мира.

Молодые паломники с крестом Юбилея Святого 2025 года (Рим, декабрь 2024 г.):