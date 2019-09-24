Полицейские в Волгограде пресекли разбойное нападение на прихожан католического храма

Безработный задержан в Волгограде по подозрению в разбойном нападении на прихожан в католическом храме, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Интерфакс-религия».

21 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в помещение католического храма в Центральном районе вошел неизвестный мужчина. Незнакомец стал угрожать ножом прихожанам и требовать деньги. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и по горячим следам задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 45-летний неработающий, ранее судимый за хранение наркотиков гражданин без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РПФ (разбой). В содеянном задержанный сознался. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.