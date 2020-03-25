Полдень 25 марта: всеобщая молитва о прекращении пандемии

В полдень 25 марта Папа Франциск вознес Молитву Господню, взывая вместе с христианами всего мира к Небесному Отцу о прекращении коронавирусной пандемии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Воззвание Епископа Рима прозвучало в прямом эфире непосредственно перед чтением молитвы «Ангел Господень» и ежедневной молитвы Розария, которую проводит из Ватиканской базилики Святого Петра кардинал Анджело Комастри.

Обращаясь к верующим разных конфессий, Папа Франциск сказал:

«Дорогие братья и сестры, сегодня мы, христиане всего мира, собрались вместе, чтобы вознести молитву ‘Отче наш’, которой научил нас Иисус. С доверием детей мы обращаемся к Отцу. Мы делаем это каждый день, по несколько раз; но теперь мы хотим воззвать о милосердии к человечеству, которое переживает суровые испытания из-за коронавирусной пандемии. Будем же молиться вместе, христиане всех Церквей и общин, любой религиозной традиции, любого возраста, языка и народа. Помолимся о больных и об их семьях; о медицинских работниках и о тех, кто им помогает; о властях, правоохранительных органах и волонтёрах; о служителях наших общин.

Сегодня многие из нас празднуют воплощение Слова в лоне Пресвятой Девы Марии, когда в Её смиренной и абсолютной готовности отразилась готовность Сына Божьего. Мы тоже полностью вверяем себя в длани Божьи и молимся единым сердцем и душой:

‘Pater noster…’».