Подробности визита в Беларусь секретаря по связям с государствами Галлахера

Как уже сообщалось, с 11 по 14 сентября секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер находился с визитом в Республике Беларусь.

Его Преосвященство монсеньор Галлахер прибыл в Минск в пятницу 11 сентября в сопровождении Его Преосвященства апостольского нунция монсеньора Антонио Меннини и монсеньора Пауля Бутнару, секретаря нунциатуры из Отдела по связям с государствами. В аэропорту их встретили зам. министра иностранных дел господин Сергей Алейник и исполняющий обязанности ответственного по делам апостольской нунциатуры в Беларуси отец Махер Шаммас.

Из минского аэропорта делегация отправилась непосредственно в штаб-квартиру МИД, где состоялась встреча с министром господином Владимиром Макеем. В ходе беседы, продолжавшейся около полутора часов, были упомянуты некоторые значимые моменты сотрудничества между Беларусью и Святейшим Престолом на международном уровне, а также важный вклад поместной Католической Церкви в духовный рост белорусского народа, в социальную помощь, в добрососедские отношения между религиями в стране и в продвижение ее культурной самобытности. Особое внимание было уделено тому, как Католическая Церковь может наилучшим способом продолжать свою духовную миссию на пользу всех граждан.

В субботу 12 сентября в здании апостольской нунциатуры секретарь по связям с государствами встретился с католическими епископами Беларуси. Эта беседа позволила, с одной стороны, более глубоко ознакомиться с проблемами католических общин и их пастырей, с другой – выразить им деятельную близость и поддержку Святейшего Отца. Общение было очень полезным с точки зрения совместной оценки пути, по которому поместная Церковь должна следовать, чтобы оставаться верной своей идентичности и евангельской миссии, в то же время становясь эффективным орудием социальной сплоченности.

Во второй половине дня делегация в частном порядке посетила православный кафедральный собор Минска, прилегающую к нему часовню православного богословского факультета и расположенный неподалеку католический кафедральный собор. Этот визит дал возможность узнать о некоторых особенностях религиозной истории страны и прежде всего о ее способности к духовному возрождению после трудных времен атеизма.

Вечером того же дня в здании апостольской нунциатуры архиепископ Галлахер встретился с зам. министра иностранных дел и послом при Святейшем Престоле господином Сергеем Алейником. Встреча стала благоприятным моментом, чтобы снова обменяться мнениями по различным вопросам национального и международного значения и глубже обсудить некоторые важнейшие и актуальные аспекты.

В воскресенье 13 сентября Его Преосвященство монсеньор Галлахер совершил Святую Мессу в часовне апостольской нунциатуры. В богослужении приняли участие некоторые послы католического вероисповедания. В конце литургии присутствовавшие обменялись приветствиями.

Во второй половине того же дня делегация посетила в частном порядке Храм-памятник в честь Всех Святых и встретилась с его настоятелем протоиереем Федором Повным. Это был повод лучше узнать историю белорусского народа и тесно связанное с ней богатство его православной христианской традиции.

В понедельник 14 сентября секретарь по связям с государствами вернулся в Ватикан.



Источник: Vatican News

(по материалам Osservatore Romano)