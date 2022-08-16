Подписано соглашение между Ватиканом и Сан-Томе и Принсипи

15 августа в Сан-Томе, в конференц-зале Министерства иностранных дел, было подписано соглашение между Святейшим Престолом и Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи. Передает русская служба Vatican News.

От имени Святейшего Престола документ подписал апостольский нунций в африканской стране архиепископ Джованни Гаспари, а от имени Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи – министр иностранных дел, сотрудничества и общин г-жа Эдите Рамос да Коста Тен Жуа, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана.

Соглашение, составленное на итальянском и португальском языках, состоит из 28 статей и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами; оно устанавливает признание правосубъектности Католической Церкви и церковных институтов и определяет правовые рамки церковно-государственных отношений.

Подписанный документ ещё более укрепляет узы дружбы и сотрудничества между двумя сторонами, которые, сохраняя присущую им независимость и автономию, обязуются совместно работать во имя духовного и материального благополучия человека и для продвижения общего блага, сообщает ватиканская пресс-служба.