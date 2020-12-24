Подаренная Лаврову икона передана в посольство Боснии и Герцеговины

Россия передала подаренную главе МИД РФ Сергею Лаврову в Сараево икону в посольство Боснии и Герцеговины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта», — заявили журналистам на Смоленской площади.

Ранее в МИД РФ сообщали, что подаренная икона будет возвращена, чтобы дарители уточнили ее происхождение через Интерпол, сообщает Интерфакс.

18 декабря стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска. Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее немедленному возвращению на родину. Фотографии в боснийских СМИ показывают, что на обороте иконы стоит печать с надписью «Нарком образования УССР».