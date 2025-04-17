Под колоннадой Ватикана нищий становится ангелом

В тени колоннады на площади Св. Петра, рядом с душевыми для бедных и амбулаторией «Матерь милосердия» – проектами, реализованными по инициативе Папы Франциска для самых обездоленных, – появилась новая бронзовая скульптура. Её автор – канадский художник Тимоти Пол Шмальц – воплотил в металле строку из Послания к Евреям: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр 13,2). Сообщает русская служба Vatican News.

Композиция под названием «Be Welcoming» («Будьте гостеприимны») изображает усталого путника: его одежда потрёпана, за плечами – скромный узелок с пожитками, в руке посох, знак долгого скитания. Странник будто приглашает прохожего присесть рядом. Но стоит обойти статую – и перед зрителем происходит чудесная метаморфоза: шероховатая одежда становится гладкой, дорожная сума превращается в крылья, ветхий капюшон – в длинные локоны, а сам странник преображается в ангела.

Скульптура Be Welcoming на площади Св. Петра в Ватикане

Согласно коммюнике Департамента милосердия, скульптура напоминает: истинная сущность человека открывается тому, кто готов принять его открытым сердцем.

В ноябре 2024 года Папа Франциск, обращаясь к верующим, говорил: «Прикоснуться к бедному, помочь ему – это сакраментальное деяние Церкви». Новая скульптура – зримое воплощение этих слов. Не случайно она установлена рядом с местами помощи нуждающимся: здесь раздают одежду, оказывают медицинскую помощь, дают возможность «очиститься» в прямом и духовном смысле. Протянуть руку бездомному, не боясь заспачкаться, – значит вернуть человеку достоинство, отмечается в сообщении Ватикана. Именно так Евангелие любви обретает плоть в нашем зачастую равнодушном мире.