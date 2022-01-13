Под известной картиной Боттичелли «Муж скорбей» нашли набросок изображения Мадонны с младенцем

Под слоем краски повторно найденной картины художника Сандро Боттичелли «Муж скорбей» с помощью специальной технологии нашли скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Произведение искусства стоимостью $40 млн будет выставлено на аукционе Sotheby’s 27 января. Во время технического анализа, проводимого аукционным домом при подготовке картины к продаже, было сделано неожиданное открытие: под слоями краски было найдено изображение Мадонны с младенцем Христом.

Отмечается, что набросок видно, если перевернуть полотно. Рисунок обнаружили с помощью инфракрасной рефлектографии — это метод анализа произведений искусства, который не нарушает их сохранности.

Крис Апостол, старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, который имел возможность исследовать картину, считает, что это скрытый набросок — Богоматерь «Умиление» (тип иконописного изображения, происходящий от греческих икон), на которых Богоматерь прижимается щекой к младенцу Христу.

Черты лица младенца хорошо заметны при инфракрасной рефлектографии, если перевернуть картину.

Однако не все части наброска четко прослеживаются: так, под картиной нашли изображения женских носа и брови, складок мантии с декоративной окантовкой вокруг плеча и части рукава, а также пухлой руки ребенка.

Некоторые линии в этом наброске толще, чем другие, что наводит на мысль о том, что они, возможно, были прорисованы со стандартного рисунка, а затем нанесены жидким пигментом. Голова младенца Иисуса является уникальным изображением, которое, по словам специалиста, не повторяется ни в каких работах Боттичелли.

Как пояснил Крис Апостол, «Мужа скорбей» художник нанес поверх прерванного наброска: в эпоху Возрождения полотна были ценным товаром, который было жалко выбрасывать.

Специалисты также отмечают, что известную картину, которая с XIX века хранилась в частной коллекции, ещё предстоит тщательно изучить.



Фото — Sotheby’s