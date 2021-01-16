Почему именно швейцарцы служат в Папской охране?

Почему именно швейцарцы служат в Папской охране? Только ли потому, что со средневековья они ценились как смелые, преданные, честные и неподкупные, или есть другая причина? Этот вопрос рассматривает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

История Папской Швейцарской гвардии начинается с 1506 года, когда Папа Иулий II пригласил швейцарцев к себе на службу – и в тот момент причинами такого выбора могли стать вышеперечисленные качества. Действительно, еще Тацит упоминал в своих сочинениях о доблести «гельветов».

150 швейцарских гвардейцев тогда прибыли из кантона Ури под командованием Каспара фон Силенена, получили благословение Папы и приступили к службе.

Швейцарские кантоны в то время заключали союзы то с одним, то с другим государством, и в 1512 году, когда был заключен союз с Папой, Иулий провозгласил швейцарцев «защитниками свободы Церкви». Жители центральных Альп в то время переживали тяжелый период, страдая от бедности и перенаселенности, поэтому возможность стать наемниками Папы считалась удачным шансом.

Однако переломным моментом, навсегда утвердившим швейцарцев на служении Папскому престолу, стало 6 мая 1527 года, когда 147 швейцарских гвардейцев отдали жизнь, защищая Папу от ландскнехтов. С тех пор каждый год 6 мая отмечается праздник Швейцарской гвардии. Даже когда Папа Павел VI решил распустить все военные подразделения Ватикана, Швейцарская гвардия была всегда утверждена в своей миссии. В 2006 году, когда отмечалась важная дата – 500-летия основания Папской гвардии, Папа Бенедикт XVI сказал, что миссия швейцарских гвардейцев означает «беззаветно следовать за Христом и Церковью, быть готовыми отдать за это жизнь».